POLITICA & SANITÀ

"Pronto a bloccare le visite a pagamento". Riboldi ammette di non conoscere i dati

In Regione Piemonte non si ha il quadro degli spazi per la libera professione nelle aziende sanitarie. Tantomeno si conoscono le situazioni legate al personale. Le (mancate) risposte dell'assessore alla consigliera di Avs Marro

Quanti sono i posti letto dedicati alla libera professione negli ospedali del Piemonte? L’assessore alla Sanità non lo sa. Com’è organizzata l’attività di ricovero istituzionale e in libera professione nelle aziende sanitarie e ospedaliere della regione? Pure questo Federico Riboldi non lo sa.

Ahi ahi ahi, si sarebbe detto ai tempi di Rischiatutto. Ma il soi disant capo politico della sanità piemontese non sul mitologico uccello della signora Longari, piuttosto sulla più prosaica intramoenia è caduto di fronte alle tutto sommato semplici domande rivoltegli dalla consigliera di Avs Giulia Marro. Domande mica buttate lì a bruciapelo, ma inviate nell’interrogazione all’assessore che porta la data dello scorso 17 giugno. Evidentemente quasi quattro mesi non son bastati per conoscere ciò che chi governa la sanità di una regione dovrebbe avere ben chiaro, non foss’altro per assumere decisioni in merito.

Non ci sono i numeri

“Le aziende sanitarie regionali devono pertanto organizzare l’attività e gli spazi di ricovero entro detti limiti” spiega l’assessore dopo aver ricordato la normativa nazionale in materia nella risposta all’esponente dell’opposizione. Ma poi ecco che ammette: “Il dato relativo al numero di posti letto dedicati alla libera professione in ogni azienda sanitaria non è attualmente a disposizione della direzione – si suppone quella regionale – e potrà essere oggetto di specifica rilevazione”. Potrà? Non sarebbe, invece, il caso di recuperare in fretta quel che si sarebbe dovuto conoscere in tempo reale visto che proprio agli spazi e la legge nazionale lega tutta una serie di misure, a partire dalla deroga (e non regola) per l’esercizio in strutture private dell’intramoenia?

Non va meglio il passo successivo. “Analogamente le aziende sanitarie regionali – prosegue Riboldi – organizzano l’attività di ricovero istituzionale e in Alpi (Intramoenia, ndr), anche con riguardo al personale di supporto e all’impegno orario necessario. Anche tale dato non è a disposizione della direzione e potrà essere oggetto di specifica richiesta alle aziende sanitarie regionali”. Potrà.

La norma nazionale

Insomma, il giorno dopo la conferenza stampa allestita per rivendicare, insieme al suo predecessore, il leghista Luigi Icardi, la bontà e l’utilità di una legge e un regolamento dettagliatissimo proprio sull’intramoenia che dovrebbe testimoniare la minuziosa conoscenza di ogni dettaglio, sgombrando dubbi sull’origine di quel testo, neppure ventiquattr’ore dopo non è in grado di fornire dati che riguardano proprio quel tema. E che non sono certo peli nell’uovo. Se non si conosce la situazione degli spazi e del personale, come è possibile verificare che la gestione di questa forma di attività, prevista per legge e di cui la legge fissa limiti e deroghe, sia esercitata nei modi dovuti?

Ma non è tutto. L’assessore nella sua risposta alla consigliera di Avs cita anche una parte importante della norma nazionale. “In caso del superamento del tempi massimi o di squilibrio tra attività istituzionale e prIvana, dovrà essere bloccata l’attività libero professionale”. Lo ha detto e anche scritto. Quindi nulla porta ad escludere che, nei casi indicati, lo farà.