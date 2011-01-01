Ricca (Lega), coperti voucher scuola, voto unanime Consiglio

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l'ordine del giorno promosso dalla Lega che chiede di completare la platea dei beneficiari del voucher scuola. "Siamo soddisfatti per il voto positivo dell'aula che, all'unanimità, ha deciso di impegnare la giunta a trovare le risorse necessarie a coprire le centinaia di migliaia di richieste arrivate per usufruire dei voucher scuola - ha commentato Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte è primo firmatario del documento -. Per la Lega il diritto allo studio è fondamentale e risponde all'esigenza reale di tante famiglie che oggi fanno fatica a trovare i soldi per pagare i libri di testo e i trasporti per i bambini". "Garantire ai nostri ragazzi un'istruzione adeguata è il primo passo per assicurargli un futuro nel mondo del lavoro e l'accesso ai percorsi universitari", conclude.