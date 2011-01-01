Astm colloca bond da 500 milioni, domanda 3 volte superiore

Astm ha collocamento un nuovo prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured da 500 milioni di euro con scadenza a 6 anni. L'operazione si inserisce nella strategia del gruppo autostradale volta a una ottimizzazione continua della gestione e delle scadenze del debito, rafforzando la struttura e la flessibilità finanziaria. L'emissione ha registrato una domanda pari a oltre 3 volte l'offerta, a testimonianza - si legge in una nota - del forte interesse del mercato e della solidità creditizia del gruppo. Circa il 70% delle sottoscrizioni proviene da investitori istituzionali esteri.