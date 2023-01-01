ALTA TENSIONE

I ProPal sfidano la Questura: corteo per le vie di Torino

Migliaia di attivisti in piazza Castello per "ribaltare la narrazione del 7 ottobre come inizio e giustificazione di tutto". Non un pogrom ma un atto della resistenza palestinese. Fischi a Pd, Avs e Cgil che hanno giudicato "inopportuna" la manifestazione - VIDEO

Sono oltre duemila gli attivisti Pro Pal che si sono ritrovati in piazza Castello nel centro di Torino per manifestare la loro solidarietà con il popolo palestinese. Una data, quella del 7 ottobre 2023: due anni dopo la mattanza delle milizie di Hamas che attaccarono un festival musicale, Supernova, uccidendo 1200 persone, tra i civili e i militari israeliani, rapendone 250. Un pogrom, un atto terroristico che il fronte palestinese e i loro supporter classificano come “resistenza”.

Tante le bandiere palestinesi, ma se ne vedono anche dei Cobas, dei collettivi studenteschi, del Prc, e dell’Usb. Numerosi gli slogan, da “Boicotta Israele” a “Torino sa da che parte stare: Palestina libera dal fiume fino al mare”. Sfidando le indicazioni della Questura, che ha chiesto che la manifestazione si svolgesse solo in forma statica, gli organizzatori hanno deciso di dar vita a un corteo. Fischi all’indirizzo di Pd, Avs e Cgil che hanno definito “inopportuna” la manifestazione, rinunciando alla partecipazione. “Siamo in piazza – affermano gli attivisti al microfono – per ribaltare la narrazione del 7 ottobre come inizio e giustificazione di tutto. Da due anni il popolo palestinese è vittima di un genocidio, dopo 77 anni di resistenza”.

Guarda qua la rivendicazione dei ProPal

Dopo aver attraversato il quartiere di Barriera di Milano, il corteo che man mano si è ingrossato (6mila persone secondo le forze dell’ordine) ha svoltato in corso Novara. Poi, all’altezza del cimitero, si è fermato corso Regio Parco sotto l’abitazione di Sara Munari, nota antagonista di Askatasuna agli arresti domiciliari, sempre in prima fila durante le iniziative più violente: la giovane si è affacciata dal balcone salutando i compagni in strada. A riprova del ruolo che il centro sociale svolge nelle agitazioni di piazza in città.