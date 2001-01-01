Stellantis, Cappellano guida l'Europa, a Imparato Maserati

Continua la riorganizzazione del vertice di Stellantis con nuove nomine nel Leadership Team. Emanuele Cappellano è stato nominato responsabile dell'Europa allargata e dei brand europei, in aggiunta al suo attuale ruolo di responsabile di Stellantis Pro One. Jean-Philippe Imparato si focalizzerà interamente sul potenziamento delle performance di Maserati, in qualità di ceo, e Stellantis &You, riportando a Cappellano. Herlander Zola, attualmente Head of Commercial Operations Brazil and South America Light Commercial Vehicles è nominato Head of South America, succedendo a Cappellano. Samir Cherfan entra a far parte del Leadership Team mantenendo le sue responsabilità come Head of Middle East & Africa and Micromobility. Grégoire Olivier, attualmente Head of China Strategy, è nominato Head of China and Asia-Pacific e membro del Leadership Team. Francesco Ciancia, proveniente da Mercedes-Benz, tornerà in Stellantis come Global Head of Manufacturing a partire dal primo novembre. In tale data, Arnaud Deboeuf lascerà l'azienda per intraprendere altre opportunità. Ralph Gilles entra a far parte del Leadership Team come Global Head of Design. Philippe de Rovira, già responsabile della regione congiunta Asia-Pacific, Middle East & Africa, lascia Stellantis per seguire altre opportunità di carriera, come reso noto a luglio. Francesco Ciancia tornerà in azienda il primo novembre come global head of manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team. Ciancia ha maturato più di vent'anni di esperienza di leadership globale nell'ingegneria produttiva, direzione degli stabilimenti e applicazione dei principi di lean manufacturing. Rientra in Stellantis da Mercedes-Benz, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Mercedes-Benz Vans Operations a Stoccarda, in Germania, avviando con successo la trasformazione della rete produttiva. Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Stellantis a partire dal 2001, con diverse responsabilità, tra cui quella di direttore dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), responsabile della produzione per l'America Latina e responsabile della produzione per Maserati e marchi premium per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa. "Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto a Francesco tra le nostre fila e come membro del nostro Leadership Team. Il suo nuovo ruolo di Head of Global Manufacturing sarà fondamentale per il nostro successo futuro, mentre continuiamo a lavorare senza sosta per migliorare la coerenza, l'efficienza e la competitività dei nostri processi produttivi a livello globale", ha commentato il ceo Antonio Filosa. "Sono entusiasta e carico per tornare in Stellantis e contribuire a questo nuovo slancio. La produzione è al centro delle attività dell'Azienda, e non vedo l'ora di collaborare con i team di tutto il mondo per cogliere le opportunità di miglioramento che ci attendono" , ha affermato Ciancia.