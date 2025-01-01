Filosa, con le nomine prepariamo l'azienda al successo futuro

"Con queste nuove nomine stiamo promuovendo talenti eccezionali, sia all'interno che all'esterno, a ruoli di leadership, mentre prepariamo la nostra azienda al successo futuro. Stiamo inoltre rafforzando il nostro focus regionale assegnando responsabilità specifiche per le organizzazioni delle regioni Asia-Pacific e Middle East & Africa al livello dello Stellantis Leadership Team". Così il ceo di Stellantis Antonio Filosa commenta le nomine annunciate dall'azienda. "Siamo lieti di continuare a beneficiare dell'esperienza di Jean-Philippe nel suo nuovo ruolo. Ringraziamo Arnaud e Philippe per il loro contributo nel corso degli anni e gli auguriamo il meglio per il loro futuro e le sfide che li attendono", ha aggiunto Filosa.