ECONOMIA DOMESTICA

Caro energia, una mazzata per le imprese piemontesi: +181 milioni rispetto all'Ue

Bollette record per le pmi: nel 2024 spesi 987 milioni di euro per l'elettricità, ma a pesare sono soprattutto gli extra-costi (accise e oneri). Torino tra le province più colpite. "Così partiamo svantaggiati", accusa Felici di Confartigianato Piemonte

Il caro energia continua a mordere la competitività delle micro e piccole imprese italiane, trasformando la bolletta elettrica in una tassa occulta sulla produttività. Secondo il nuovo rapporto di Confartigianato, basato su dati Eurostat, Istat e Terna, nel 2024 le piccole aziende italiane hanno pagato 8,8 miliardi di euro per l’elettricità, ben 1,6 miliardi in più rispetto alla media europea.

Una differenza che pesa in particolare sui comparti a maggiore presenza di micro e piccole imprese – alimentare, moda, legno, mobili, metalli, gioielleria, occhialeria e altre manifatture – pilastri del made in Italy diffuso. Un conto salato che incide direttamente sui margini delle imprese artigiane e manifatturiere, già messe alla prova da inflazione e tassi d’interesse elevati.

Prezzi quasi doppi e tasse record

Confartigianato segnala che i prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili, tra gennaio e luglio 2025, risultano superiori del 49,8% rispetto al 2021, un aumento quasi triplo rispetto all’inflazione complessiva dello stesso periodo, ferma al 17%.

A “gonfiare” le bollette italiane non è solo il costo dell’energia in sé, ma anche il prelievo fiscale e parafiscale, che nel nostro Paese è più che doppio (+117,4%) rispetto alla media Ue. In Italia le piccole imprese pagano 7,78 centesimi di euro al kWh di accise e oneri, superate solo dalla Polonia (7,90 centesimi). Per contro, le grandi imprese energivore beneficiano di un trattamento di favore: per loro il prelievo fiscale risulta inferiore del 19,6% rispetto alla media europea. Un paradosso che penalizza proprio il tessuto produttivo più fragile e radicato nei territori.

Piemonte tra le regioni più penalizzate

Il Piemonte emerge come una delle aree più colpite. Nel 2024 le micro e piccole imprese piemontesi hanno speso 987 milioni di euro per l’elettricità, con 181 milioni di extra-costi rispetto alla media europea.

Questo dato colloca la regione al quarto posto in Italia per aggravio economico, dietro Lombardia (443 milioni), Veneto (231 milioni) ed Emilia-Romagna (208 milioni). Seguono Toscana (92 milioni), Campania (73 milioni), Friuli-Venezia Giulia (69 milioni) e Puglia (53 milioni).

Ma se si guarda allo spread dell’extra-costo rispetto al valore aggiunto territoriale, il Piemonte sale addirittura al secondo posto nazionale, con uno 0,14%, superato solo dal Friuli-Venezia Giulia (+0,18%), mentre in fondo alla classifica si colloca il Lazio (0,02%), contro una media italiana dello 0,09%.

Torino tra le province più colpite

A livello provinciale, Torino entra nella top ten nazionale, con 64 milioni di euro di maggiori costi in bolletta. Seguono Cuneo (39 milioni), Biella (24 milioni), Alessandria (19 milioni), Novara (14 milioni), Vercelli (10 milioni) e Asti (9 milioni).

Prezzo medio tra i più alti d’Europa

Con un prezzo medio di 28 centesimi di euro per kWh, l’elettricità per le piccole imprese italiane è più cara del 22,5% rispetto alla media Ue. Numeri che, secondo Confartigianato, fotografano una realtà in cui “la bolletta elettrica delle micro e piccole aziende italiane è oggi tra le più costose d’Europa”.

“Dato inaccettabile”

«Serve ridurre gli oneri impropri in bolletta e diversificare le fonti – afferma Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte –. Il dato sull’extra-costo che pesa sulle imprese del Piemonte è inaccettabile per un sistema produttivo che vive di manifattura diffusa e di piccola dimensione. Se un’azienda piemontese paga 181 milioni di maggiori costi rispetto alla media europea, significa che partiamo svantaggiati rispetto ai nostri concorrenti diretti».

Felici respinge ogni ipotesi di assistenzialismo: «Non chiediamo sconti o trattamenti di favore, ma un quadro normativo che metta tutte le imprese sullo stesso piano, indipendentemente dalla dimensione. L’energia deve essere un fattore di crescita, non un ostacolo. Per questo chiediamo con forza regole più eque e investimenti che garantiscano stabilità e sostenibilità ai nostri territori».

Un messaggio chiaro: senza una riforma strutturale della fiscalità energetica e un riequilibrio del sistema tariffario, il motore delle piccole imprese rischia di perdere colpi proprio quando servirebbe accelerare.