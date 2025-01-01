Dissesto idrogeologico, il Piemonte approva il piano 2025

In Piemonte sono in arrivo oltre 25 milioni di euro per 13 nuovi interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico. Lo prevede il programma regionale 2025 di difesa del suolo elaborato dalla Regione insieme agli enti locali, che ha ricevuto il via libera dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Gli interventi ammessi al finanziamento riguardano la messa in sicurezza di versanti, argini e scarpate, e opere di drenaggio e consolidamento in aree particolarmente esposte a frane e allagamenti. «Ringrazio il ministro Gilberto Pichetto Fratin - afferma il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - per l'attenzione e la collaborazione con cui ha accolto la nostra programmazione regionale. L'intesa conferma l'importanza di lavorare in sinergia tra Stato e Regioni per mettere davvero in sicurezza il territorio. Questi interventi sono fondamentali per il Piemonte: non si tratta solo di opere pubbliche, ma di azioni concrete che proteggono le nostre comunità, le nostre case e il nostro futuro. Ogni euro investito nella prevenzione del dissesto idrogeologico è un investimento nella sicurezza dei cittadini piemontesi». "Questo piano - aggiunge l'assessore alla Difesa del suolo Marco Gabusi - ci permette di agire in modo puntuale su rii e torrenti minori, che negli ultimi anni sono stati la causa principale degli eventi più critici mettendo in sicurezza aree abitate e infrastrutture. È un lavoro lungo e impegnativo, perché parliamo di interventi complessi e di quote economiche importanti, ma il percorso procede con continuità e con risultati sempre più concreti per la sicurezza del Piemonte».