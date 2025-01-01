Master Politecnico e Iveco per progettisti veicoli del futuro

Al via la nuova edizione del Master di II Livello del Politecnico di Torino in "Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility", volto a formare giovani talenti che saranno inseriti da Iveco Group come apprendisti di alta formazione e ricerca. Il percorso biennale è erogato in forma gratuita e combina attività didattiche in aula e formazione professionale in azienda, focalizzandosi sull'uso di tecnologie innovative nel settore dei veicoli commerciali. Tra i temi principali la propulsione elettrica ed ibrida, l'impiego di soluzioni carbon-neutral basate sull'uso di combustibili rinnovabili, il veicolo connesso, la mobilità digitale e l'elettronica di bordo veicolo, con un'attenzione particolare agli ambiti della simulazione e della validazione virtuale. Tra gli elementi distintivi del Master: la collaborazione diretta tra università e impresa nella progettazione del percorso formativo, il supporto continuativo di tutor accademici e aziendali durante i project work, l'accesso a laboratori e strumenti digitali avanzati, e la possibilità di contribuire a progetti industriali reali. Tra i project work sviluppati in passato, sono stati affrontati temi quali la progettazione di veicoli commerciali a propulsione elettrica ad alta efficienza, la connettività come strumento per migliorare la fase d'uso del veicolo, la gestione delle batterie e l'ingegneria del software. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 novembre.