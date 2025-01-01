Flotilla: medico torinese nella missione intercettata da Israele

C'è anche un medico torinese a far parte della Freedom Flotilla, una nuova spedizione umanitaria che questa mattina è stata intercettata dalle forze israeliane a un centinaio di miglia dalla Striscia di Gaza. Si chiama Francesco Prinetti, è un medico che lavora nell'ospedale Mauriziano di Torino e si era unito alla missione che circa una settimana fa era partita dalle coste di Italia e Turchia alla volta di Gaza e della Palestina, per portare aiuti umanitari alla popolazione. Prinetti è salito a bordo della Conscience insieme a un equipaggio di 100 persone fra professionisti sanitari e giornalisti. Qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata alla Rai, aveva detto che laggiù i medici "lavorano in condizioni disastrose, senza strumentazioni, medicinali e ventilatori, fanno a turno per ventilare meccanicamente i pazienti che hanno bisogno di assistenza respiratoria. I professionisti sanitari e i medici sono stati una delle principali vittime insieme ai giornalisti di uccisioni, sequestri e torture. Per questo noi partiamo per portare la nostra solidarietà insieme a farmaci, strumentazioni di base e di primo soccorso". Pochi giorni fa oltre 40 imbarcazioni della Global Sumud Flottilla erano state fermate dalla marina israeliana: a bordo di una di queste c'era Abderrahmane Amajou, presidente di Action Aid Italia.