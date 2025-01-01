Piemonte, realtà virtuale rivoluziona formazione sanitaria

La trasformazione digitale della sanità piemontese compie un passo decisivo con l'avvio di un progetto pilota che introduce la realtà virtuale nella formazione degli operatori dell'emergenza-urgenza. L'iniziativa, promossa da Azienda Zero Piemonte in collaborazione con Asl To4, coinvolge medici e infermieri dei pronto soccorso, dei Dea, delle ambulanze e dell'elisoccorso della provincia di Cuneo. L'obiettivo è rafforzare la preparazione degli operatori su procedure critiche e ad alta complessità. La prima manovra da sperimentare sarà l'intubazione orotracheale, un intervento raro ma fondamentale per la gestione delle emergenze. Grazie a un modulo di simulazione immersiva in realtà virtuale, gli operatori potranno esercitarsi in ambienti estremamente realistici ma sicuri, ricevere feedback immediati e ripetere la manovra più volte, affinando tecnica, precisione e tempi di esecuzione. Uno dei principali punti di forza del progetto è la possibilità di ricreare scenari clinici ed ambientali diversificati, rendendo la formazione molto più vicina alla realtà. Saranno infatti ricreati in ambiente immersivo pazienti con profili ad alta variabilità clinica, come ad esempio paziente in arresto cardiocircolatorio, paziente in shock anafilattico, paziente ustionato, paziente obeso, e una varietà di ambienti fisici in cui potrà svolgersi l'intervento. «Con questo progetto - hanno spiegato l'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi e il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli - il Piemonte si conferma tra le prime Regioni italiane a sperimentare in modo strutturato l'applicazione della realtà virtuale nella formazione sanitaria. L'ambizione è di estendere in futuro l'approccio ad altre manovre salvavita e a un numero sempre più ampio di professionisti sul territorio, contribuendo a elevare ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità dell'assistenza».