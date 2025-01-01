Anaao-Assomed, nei Pronto soccorso nessun cambiamento

Il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed Piemonte torna ad accendere un faro sulla situazione dei Pronto soccorso, dove "dopo tre mesi dagli annunci senza esiti della Regione non si vede alcun cambiamento e le aggressioni continuano". "Il 17 giugno - sottolinea la segretaria regionale Chiara Rivetti - l'assessore alla Sanità Federico Riboldi parlava di 'Pronto Soccorso più rapidi, accoglienti e con maggiori informazioni per una presa in carico globale della persona' annunciando l'aggiornamento del progetto Accoglienza ed Umanizzazione in Pronto Soccorso e l'avvio di una ricognizione sperimentale. Noi avevamo espresso apprezzamento ma chiesto trasparenza a ogni Azienda, domandando di presentare entro 90 giorni un piano di miglioramento con relativa relazione di fattibilità. A distanza di tre mesi, nulla di tutto questo è accaduto. E nel frattempo negli ultimi giorni si sono verificate altre tre gravi aggressioni in Pronto Soccorso torinesi". "E' l'ennesimo segnale - rimarca - di un sistema che, senza misure organizzative e di sicurezza concrete, espone i professionisti a rischi inaccettabili. Non ci si può stupire quindi della continua diaspora di professionisti dal Pronto Soccorso".