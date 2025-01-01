SANITÀ

"Medici di famiglia, non ingranaggi". I camici bianchi incrociano le braccia

Contestato il "ruolo unico" che prevede il servizio anche di guardia medica e nelle case di comunità. Tra i nodi quello dell'eccessiva burocratizzazione della professione. Il sindaco Snami ha proclamato lo sciopero. Il 5 novembre ambulatori chiusi dalle 8 alle 20

Camici bianchi sul piede di guerra. Il sindacato Snami ha proclamato una giornata di sciopero per il prossimo 5 novembre. Tutti gli studi dei medici di famiglia che aderiranno all’astensione dal lavoro resteranno chiusi dalle 8 del mattino alle 8 di sera, pur garantendo una seri di prestazioni indispensabili come previsto dalla legge.

Oggetto della contestazione, formalmente annunciata al ministro della Salute e a tutte le Regioni, è principalmente il cosiddetto “ruolo unico”, ovvero l nuovo modello che prevede l’integrazione dell’attività fino ad oggi svolta dai medici di medicina generale con quella della continuità assistenziale (l’ex guardia medica) anche nelle ore notturne e nei giorni festivi volta a garantire l’operatività delle future case di comunità previste dal Pnrr. Un cambiamento che sarà obbligatorio per i professionisti che si convenzioneranno con il servizio sanitario nazionale a partire dall’anno in corso e facoltativo per quelli che già operano in questo contesto normativo.

Riforma contestata

Una riforma che a detta del sindacato “equivale alla fine della medicina territoriale”. Per il presidente nazionale di Snami, Angelo Testa “il medico sta diventando un semplice ingranaggio amministrativo, dipendente del sistema ma con tutti gli svantaggi della convenzione. Così si cancella l’autonomia professionale e si spezza il rapporto di fiducia che lega il medico al paziente da generazioni. La medicina generale non può essere ridotta a una funzione aziendale. E’ una missione di prossimità, libertà e responsabilità personale verso la comunità”.

Manca la programmazione

Pur il principale, quello del ruolo unico non è il solo nodo da sciogliere per cui i camici bianchi incrociano le braccia. “Da anni – aggiunge Testa – manca una visione formativa e organizzativa per la medicina generale. I corsi regionali restano fermi, senza riconoscimento universitario, senza sbocchi e senza attrattività. Il risultato? Ambulatori svuotati, medici stanchi, territori scoperti. È indispensabile una programmazione seria, che investa sulle nuove generazioni e riconosca la medicina generale come specializzazione clinica di base del servizio sanitario nazionale”.

Troppa burocrazia

Ulteriore questione sul tavolo di ministero e Regioni riguarda l’eccessiva burocratizzazione da tempo lamentata dai medici di famiglia. “La tecnologia deve essere uno strumento al servizio della cura, non una barriera tra medico e paziente. Oggi siamo ostaggio di disservizi informatici, codici, referti cartacei e pratiche burocratiche inutili che sottraggono tempo alla visita, all’ascolto e alla prevenzione”. Per il sindacato “serve una digitalizzazione intelligente e interoperabile, non un labirinto burocratico che toglie dignità al lavoro del medico e genera sfiducia nei cittadini”.