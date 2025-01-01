ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, spezzatino indigesto (ma forse inevitabile)

Un solo altoforno attivo, perdite per 50 milioni al mese e nessun piano industriale chiaro. I sindacati paventano la "macelleria sociale" e proclamano lo sciopero per il 16 ottobre chiedendo un intervento pubblico. L'Italia siderurgica è a un passo dal collasso

Nello stabilimento siderurgico di Acciaierie d’Italia (ex Ilva) a Taranto, il consiglio di fabbrica delle sigle metalmeccaniche Fim, Fiom e Uilm si è trasformato in un coro di voci preoccupate, con lavoratori diretti e dell’appalto riuniti in vista dello sciopero nazionale del 16 ottobre. Le assemblee, avviate dalle segreterie nazionali, culmineranno in una giornata di mobilitazione che coinvolgerà tutti i siti del gruppo, dal Pugliese Jonico ai poli del Nord come Genova Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi. “Le offerte arrivate, come quella di Bedrock Industries, parlano di solo 2mila posti a Taranto – sottolinea la Uilm – e poco più di mille negli altri stabilimenti. Da Palazzo Chigi ancora nessuna convocazione, nessun tavolo, nessuna risposta alle nostre richieste. Anche sulla gestione della cassa integrazione il governo ha scelto la strada delle decisioni unilaterali, rompendo le relazioni costruite finora”. I sindacati, in maniera unitaria, invocano “un intervento pubblico forte”, che guidi la transizione e il rilancio dell’ex Ilva, ormai al collasso.

Un’agonia annunciata

La vicenda dell’ex Ilva è una lenta agonia, simile al tracollo della chimica italiana anni fa. Un anno fa, i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva spa scommettevano sull’offerta di Baku Steel, ma l’operazione è naufragata. Oggi, con un solo altoforno attivo (Afo 4), una produzione ridotta a 2 milioni di tonnellate annue e perdite di 50 milioni di euro al mese, la ricerca di un compratore è un vicolo cieco. Il recente bando di gara ha confermato il disinteresse dei grandi player: Jindal Steel International ha puntato su Duisburg, in Germania, lasciando Taranto senza prospettive. La cessione di singoli asset è ormai un’ipotesi concreta, con il rischio di uno “spezzatino” che sancirebbe la fine della produzione integrata nazionale.

Fondi speculativi e asset smembrati

Due fondi americani si contendono il campo: Flacks Group, in cordata con Steel Business Europe, e Bedrock Industries, con esperienza nel risanamento della canadese Stelco. Quest’ultima si avvale di Anmar Italy Construction, già operativa vicino Taranto. Otto offerte puntano a singoli asset: da Marcegaglia (capofila di due cordate) a Industrie Metalli Cardinale, Car srl, Eusider e Trans Isole. Renexia (gruppo Toto) propone 5 miliardi per servizi ancillari, con un rigassificatore a Gioia Tauro e impianti Dri, ma le cifre complessive restano simboliche. I commissari hanno tempo fino al 15 novembre per valutare le proposte, che devono convincere su decarbonizzazione, ambiente e occupazione. La realtà? Una svendita inevitabile.

Taranto: la sfida impossibile

“È la sfida più difficile”, ammette il ministro Adolfo Urso. Il piano governativo prevede il passaggio da altiforni a carbone a tre forni elettrici entro il 2030, con una produzione di 6 milioni di tonnellate annue. Ma il progetto di quattro impianti Dri si è arenato sul no del Comune di Taranto alla nave rigassificatrice, indispensabile per il gas. Il piano B, per costi e logistica, non convince. Le incognite ambientali (nuova Aia necessaria), le inchieste giudiziarie e le perdite da 50 milioni mensili scoraggiano gli investitori. Senza una guida pubblica – magari una nazionalizzazione transitoria, come chiede Uilm – Taranto rischia di diventare un impianto di laminazione a freddo, un’Ilva in miniatura.

Il Nord in Bilico

La crisi non risparmia gli stabilimenti del Nord, legati a Taranto per le bramme. A Genova Cornigliano, secondo polo del gruppo, il 70% degli impianti è operativo grazie a manutenzioni intensive, con focus sulla banda stagnata. L’obiettivo è stabilizzare la produzione a 3,6-4 milioni di tonnellate entro fine 2025, integrando Novi Ligure e Racconigi. Tuttavia, l’incendio all’Afo 1 di Taranto (maggio 2025) ha raddoppiato la cassa integrazione, colpendo 3.420 lavoratori, inclusi i piemontesi. A Novi Ligure, la produzione è ferma da luglio per mancanza di acciaio: solo una decina di manutentori attivi. Racconigi, con 700 addetti totali in Piemonte, trema: la cassa integrazione è stata prorogata al 2026, ma l’incertezza logistica minaccia l’intero sistema.

Appello di Confindustria

All’evento “Taranto hub della sostenibilità integrata e della circolarità”, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha invocato pragmatismo: “Daremo una mano, ma così si perde una grande possibilità di rilancio. L’Ilva è un asset strategico per l’acciaio e la difesa nazionale”. Orsini critica il no alla nave rigassificatrice: “Capisco il problema per il territorio, ma ci stiamo perdendo opportunità”. Serve, secondo lui, “una grande responsabilità sociale e ambientale” per costruire un percorso industriale che salvi l’acciaieria italiana.

Spezzatino o collasso?

In dieci anni, l’Ilva ha cambiato proprietari – Riva, ArcelorMittal, Acciaierie d’Italia – senza mai vedere un vero rilancio. Il progetto Dri del Pnrr rischia di sfumare. Gli investitori rimasti non vogliono produrre acciaio, ma monetizzare asset, puntando alla “good company” del Nord e lasciando a Taranto la “bad company” con 8mila addetti e una città sospesa. Il governo ha iniettato 400 milioni (marzo 2025) per continuità e bonifiche, con un’Aia temporanea (luglio 2025) che impone 470 prescrizioni. Ma senza un piano industriale nazionale, il rischio è la frantumazione. Lo sciopero del 16 ottobre sarà un grido d’allarme: il coraggio chiesto dai sindacati arriverà? O l’Italia siderurgica si dissolverà, con Taranto, Genova, Novi e Racconigi a pagare il prezzo più alto?