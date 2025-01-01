Pd Piemonte, la giunta Cirio smantella sanità nei quartieri

Il Pd in Regione Piemonte e al Comune di Torino è contro la "chiusura dei presidi sanitari territoriali" e accusa "la giunta Cirio allunga le liste d'attesa e taglia i servizi nei quartieri". "Insieme al capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Claudio Cerrato e alle colleghe Nadia Conticelli, Monica Canalis e Laura Pompeo abbiamo accolto i cittadini che hanno raccolto più di 1600 firme, oggi depositate in Consiglio Regionale", dichiara in una nota Gianna Pentenero, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale del Piemonte. La petizione, promossa dal Comitato cittadino "Salviamo l'ambulatorio di via Le Chiuse", chiede alla Regione di bloccare la chiusura del poliambulatorio di via Le Chiuse 66, nel cuore del quartiere San Donato-Campidoglio, dove attualmente operano il centro prelievi e lo sportello per le pratiche amministrative. La Regione Piemonte e l'Asl Città di Torino, spiega il Pd "non hanno previsto la permanenza del presidio nel Borgo San Donato, trasferendo tutte le attività sanitarie di base nell'unica Casa di Comunità della Circoscrizione 4, in via Pacchiotti" e questo significa "togliere un punto di riferimento fondamentale a centinaia di cittadini, molti dei quali anziani o con fragilità socioeconomiche". La chiusura del presidio di via Le Chiuse non è un caso isolato secondo i Dem. "Si sta replicando il drammatico copione di via del Ridotto", spiega la consigliera regionale Nadia Conticelli, che ha presentato un'interrogazione alla giunta Cirio per chiarire il futuro dei servizi sanitari territoriali a Borgo Vittoria. "La giunta Cirio sta smantellando pezzo dopo pezzo la sanità di prossimità, allungando le liste d'attesa e chiudendo i presidi più vicini ai cittadini - continuano Pentenero e Cerrato -. Queste scelte colpiscono soprattutto i quartieri popolari e i più fragili, che si vedono privati di servizi essenziali".