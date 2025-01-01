ALTA TENSIONE

I ProPal mettono in fuga Cingolani. Annullata la presenza in Piemonte

L'ad del colosso statale era atteso al Festival dell’Innovazione e della Scienza, ma dopo l'assalto alla sede di Leonardo a Collegno si è optato per la ritirata. Meglio evitare, visto il clima. Ma i manifestanti annunciano lo stesso la contestazione - VIDEO

Roberto Cingolani non parteciperà al Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, è stato messo in fuga dai ProPal. Lo hanno annunciato gli stessi organizzatori con una comunicazione di poche righe con la quale spiegano che “la situazione attuale non rende possibile la realizzazione dell’incontro”. A determinare nei giorni scorsi il passo indietro dell’amministratore delegato di Leonardo è stato l’assalto alla sede di Collegno della multinazionale leader nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza.

La minaccia

“Vendere armi non è innovazione. Blocchiamo Cingolani complice del genocidio in Palestina”. Sono queste le parole d’ordine che gli attivisti ProPal hanno usato nelle scorse ore per chiamarsi all’appello contro l’ex ministro del governo guidato da Mario Draghi. L’appuntamento per "bloccare tutto" era stato fissato per venerdì 10 ottobre alle 17.30 in piazza Campidoglio a Settimo Torinese in contemporanea con quello che sarebbe dovuto essere l’intervento dell’ad di Leonardo al Festival dell’Innovazione e della Scienza.

Peccato però che dopo l’assalto alla sede di Collegno di Leonardo quell’evento fosse già stato annullato. “Nei giorni scorsi è stata annullata la presenza del professor Cingolani al Festival dell'Innovazione e della Scienza”, si legge in una nota degli organizzatori, “Seppur l'evento in programma trattasse temi quali l'importanza delle materie stem e il gap di genere nello studio delle materie scientifiche era evidente come la situazione attuale non rendesse possibile la realizzazione dell'incontro”.

La situazione attuale

“La situazione attuale”, tradotto l’attacco violento di alcuni spezzoni estremisti dei cortei per Gaza contro la sede di Leonardo a Collegno. Manifestanti incappucciati e a volto coperto che hanno tentato di forzare l’ingresso dello stabilimento. Muniti di scale per scavalcare le cancellate, hanno lanciato fumogeni, torce e oggetti contro le forze dell’ordine schierate a difesa dell’area.

Assalto dei pro Pal a Leonardo

Alcuni hanno anche forzato cassonetti del vetro chiusi a chiave e hanno lanciato bottiglie contro le auto dei dipendenti che erano nel parcheggio. Oltre ad aver sfondato i vetri delle vetture hanno anche scritto con bombolette spray sulle carrozzerie. Infine sui muri sono apparse scritte come “Leonardo assassini” e “Leonardo vende morte”.

È stato per evitare possibili ulteriori violenze e tensioni che si è deciso dunque di annullare la presenza di Cingolani all’evento, che si terrà lo stesso ma con un solo relatore che sarà Antonio Calabrò, senior vice president Pirelli e direttore Fondazione Pirelli.