AGRICOLTURA

Dal campo largo al campo perso: sulla Pac la sinistra si spacca e la destra raccoglie i frutti

Il Parlamento. europeo vota la sburocratizzazione per le aziende agricole. Esulta Coldiretti. Fidanza (FdI): "Segnale importante per il settore". Pd, Cinquestelle e Avs denunciano rischi per la tutela ambientale. Si allontana lo spettro delle sforbiciata sui fondi

Rapporto non facile quello della sinistra con i campi. Anche saltando il fosso tra metafora e realtà, Pd e Cinquestelle finiscono con l’inciampare nelle zolle che il centrodestra finora è riuscito, invece, a sfaldare facendone terreno di consenso.

Dal non proprio fertile campo largo ai campi coltivati davvero il passo può essere breve come quello mosso dalle opposizioni di fronte al voto con cui il Parlamento Europeo ha appena aperto la via verso la semplificazione della Politica agricola europea.

Più flessibilità

Il testo sulla semplificazione della Pac, approvato con 492 voti favorevoli e la sola opposizione di Verdi, Sinistra e un po’ di socialisti e liberali, va per certi versi addirittura oltre la proposta della Commissione Europea. Gli europarlamentari vogliono infatti maggiori flessibilità sul rispetto delle regole ambientali da parte delle aziende agricole, regole da cui chiedono di esentare non solo le aziende interamente biologiche, ma anche quelle parzialmente certificate come tali, insieme a quelle situate in aree di conservazione speciale e quelle di dimensioni inferiori ai 50 ettari. Questioni tecniche che però danno il senso della svolta impressa dal pronunciamento dell’assemblea di Strasburgo dove la destra ha fatto sentire il suo peso, unito a quello delle associazioni di categoria dei vari Stati.

Coldiretti rivendica il successo

“Va nella direzione di un importante alleggerimento del carico burocratico per le aziende agricole come richiesto nel corso delle nostre mobilitazioni con migliaia di agricoltori a Bruxelles” afferma la Coldiretti a proposito del voto da parte della plenaria del Parlamento con cui è stato approvato il pacchetto che introduce maggiore chiarezza, flessibilità e riduzione degli oneri amministrativi all’interno della Politica agricola comune. Sostenuto dalla principale associazione italiana di categoria è uno degli emendamenti approvati con cui si consente agli Stati membri di esentare dagli impegni degli eco-schemi gli agricoltori con meno di 10 ettari o con un numero limitato di capi introducendo una reale proporzionalità e riducendo drasticamente gli oneri per le piccole aziende.

Fidanza: "Addio hamburgher vegano"

Più che scontate le reazioni positive, vicino all’esultanza, del centrodestra che questa battaglia l’ha cavalcata fin dall’inizio. “Un importante e atteso segnale di attenzione al mondo agricolo, a partire dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati che introduce misure concrete per rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, riequilibrare i rapporti contrattuali e valorizzare il ruolo delle cooperative agricole”, commenta il capo delegazione di Fratelli d’Italia all’europarlamento Carlo Fidanza che aggiunge pure la soddisfazione per il fatto che “un provvedimento gradito ai nostri allevatori ed essenziale per garantire trasparenza nella tutela dei consumatori non consentirà più di chiamare hamburger o bistecche i prodotti vegetali”.

Boccone amaro per il Pd

Boccone amaro, il voto, per la famiglia socialista europea che per l’Italia con la parlamentare del Pd Camilla Laureti, responsabile per le politiche agricole, parla di “miopia dimostrata dalla destre che continuano a far finta di non capire che gli obiettivi di tutela dell'ambiente rappresentano l'unica via per dare futuro all'agricoltura e tutelare la nostra salute”. Per l’esponente dem “la riduzione degli oneri amministrativi e il maggiore sostegno ai piccoli e medi agricoltori vanno nella giusta direzione per semplificare e tutelare il loro lavoro. Grave, però, che le ambizioni ambientali e climatiche abbiano subito un ennesimo attacco”.

Ancora più dura la posizione dei Cinquestelle. “I problemi del comparto agricolo non si risolvono con la deregulation”, sostiene l’europarlamentare pentastellato Giuseppe Antoci. “Questa politica di corto respiro crea false illusioni al settore, quando invece tutti i giorni gli agricoltori devono fare i conti con le carenze di risorse idriche, i tagli alla Pac, ma anche la concorrenza sleale dei produttori americani e sudamericani. I dazi di Donald Trump e l’accordo commerciale Mercosur rappresentano una spada di Damocle per il settore, occupiamoci di questo piuttosto”. Sulla stessa linea pure i Verdi. Cristina Guarda a Bruxelles nelle file di Avs denuncia “un far west che smantella l’idea che i soldi dei cittadini vadano spesi per garantire beni pubblici come la tutela del suolo, della natura e della salute”.

L'appello ambientalista

Contro la sburocratizzazione giudicata “un indebolimento della protezione ambientali nelle produzioni agricole”, si erano espresse alla vigilia del voto con una lettera aperta dall’Italia molte associazioni, tra cui GreenPeace, Wwf, Lipu e Pro Natura.

Le 46mila aziende del Piemonte

Così, mentre sembra allontanarsi l’ipotesi avanzata nei mesi scorsi dalla Commissione Europea del fondo unico per la Pac accorpando i finanziamenti per l’agricoltura con quelli dedicati alla coesione e al sociale con una conseguente sforbiciata del 20% che costerebbe per un solo anno oltre 100 milioni per una regione come il Piemonte. “Tagli che finirebbero per colpire in maniera pesantissima – sostiene l’assessore regionale Paolo Bongioanni – soprattutto le piccole e medie aziende agricole su un territorio come il nostro che ne conta complessivamente oltre 46mila”.