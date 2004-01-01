Banco Bpm tiene in Borsa, rumors di interesse su Banca Asti

Banche in calo a Piazza Affari ma Banco Bpm (-0,15%) tiene più di altre mentre il Corriere della Sera e MF riferiscono di un interesse per Banca di Asti di cui Piazza Meda detiene già il 9,9% dal lontano 2004. La Stampa riporta, invece, che proseguono i lavori per l'acquisizione di Credit Agricole Italia da parte di Banco Bpm. No comment da parte dall'istituto. Quanto ad Asti la porta d'ingresso per salire ancora e garantirsi una quota di controllo sarebbe quella della Fondazione Cr Asti, che ad aprile ha dato mandato ad Equita per valorizzare il suo 31,8% nell'istituto piemontese — e che il protocollo Acri-Mef le impone di ridurre: la quota - indica il Corriere della Sera - varrebbe circa 174 milioni di euro, l'80% del patrimonio. Rumors di mercato inoltre parlerebbero anche di un interesse di Bpm per Banco Desio e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che con Asti condividono la distribuzione dei prodotti Anima. In relazione a Banco Bpm-Agricole gli advisor studiano come evitare che il governo blocchi l'operazione con il Golden power. E in questo scenario l'idea che prende corpo - riferisce la Stampa - è quella di replicare un meccanismo simile a quello imposto ai cinesi di Sinochem su Pirelli: il colosso asiatico è il primo azionista del gruppo degli pneumatici della Bicocca, ma non ha né il controllo strategico né quello operativo. Paletti che potrebbero essere accettati, magari in forma più morbida, anche dai francesi di Crédit Agricole, evidenzia il quotidiano.