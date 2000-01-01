Pattern Group inaugura a Torino il nuovo headquarter

Pattern Group inaugura a Collegno (Torino), in occasione del suo venticinquesimo anniversario, il nuovo headquarter: un edificio contemporaneo che riflette la filosofia e i valori che hanno guidato la crescita del Gruppo - Innovazione, Sostenibilità ed Eccellenza progettuale. In un contesto caratterizzato da forte incertezza, il gruppo Pattern conferma integralmente i propri investimenti pluriennali, rafforzando l'impegno sul territorio e rinnovando la fiducia nelle prospettive di crescita di lungo periodo. "Questo headquarter è il simbolo del coraggio con cui venticinque anni fa siamo partiti in un piccolo garage in Umbria e della stessa forza con cui oggi continuiamo a investire, anche quando il settore rallenta. Non abbiamo mai smesso di credere in questo sogno e in questo territorio, che è l'anima della nostra storia e il cuore del nostro futuro" commenta Fulvio Botto, co-fondatore e socio di maggioranza di Pattern. "Tutto di questa sede racchiude un pezzo del nostro percorso: la passione per la progettazione, la fiducia nelle persone e la responsabilità verso l'ambiente e la comunità. Inaugurare questo spazio significa dare forma a un'idea di impresa che non arretra di fronte alle difficoltà, ma che le trasforma in occasione di crescita e di futuro condiviso" aggiunge Franco Martorella, co-fondatore e socio di maggioranza di Pattern. Dal 2000, anno in cui Fulvio Botto e Franco Martorella fondarono nella prima sede Pattern a Gubbio (Umbria) con l'obiettivo di unire ricerca stilistica, ingegnerizzazione e produzione per il lusso, il gruppo ha intrapreso un percorso di crescita costante. Negli ultimi anni Pattern ha accelerato la propria espansione, ampliando competenze e sedi operative. La nuova sede nasce su un'area complessiva di oltre 22.000 metri quadrati, che ospita uffici, laboratori produttivi e logistici, magazzini e aree di servizio.