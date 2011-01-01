Elkann, Ferrari elettrica testimonia volontà di progredire

"La nuova Ferrari Elettrica testimonia ancora una volta la nostra volontà di progredire coniugando rigore tecnologico, creatività del design e maestria artigianale". Lo ha affermato il presidente della casa di Maranello John Elkann aprendo il Capital Markets Day. "La sua architettura - ha spiegato - è rivoluzionaria. Quattro motori elettrici indipendenti, che garantiscono un controllo attivo su ogni ruota e un'agilità senza precedenti, in linea con il Dna Ferrari. Un'esperienza di guida unica, frutto del nostro impareggiabile know-how in materia d'integrazione dei veicoli, che regalerà nuove emozioni. Nel 2018, vi ho detto che ciò si cela dietro al marchio Ferrari è fondamentale, e che la storia del nostro fondatore è il fattore decisivo in tutto ciò che facciamo. Questo vale ancora oggi".