Osapp, agente penitenziaria aggredito nel carcere di Torino

Nuova aggressione all'interno del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino, dove un assistente capo della polizia penitenziaria è stato colpito con calci e pugni al volto da un detenuto di origine marocchina, nella prima sezione del primo piano del Padiglione A. Lo rende noto l'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria. L'agente è stato soccorso dai colleghi e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, dove i medici lo hanno dimesso con una prognosi di cinque giorni. "Si tratta della 26esima aggressione avvenuta nel 2025, con un totale di 37 poliziotti feriti dall'inizio dell'anno nel principale istituto penitenziario piemontese", dicono dall'Osapp. "Il carcere di Torino si è trasformato in una sorta di campo di battaglia, quanto mai simile ad alcuni penitenziari sudamericani in cui vige l'autogestione da parte dei detenuti", denuncia il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci. Il sindacato lancia un nuovo appello al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, affinché "si svegli dal torpore istituzionale fino ad oggi riservato alle carceri rispetto agli altri settori della giustizia" e "svegli a sua volta, da un'inerzia assolutamente inaccettabile, i ben retribuiti vertici penitenziari nazionali e regionali". Secondo Beneduci "è della massima urgenza l'invio di una immediata ispezione ministeriale che verifichi le responsabilità dell'imbarbarimento e della perdita di sicurezza interni al carcere torinese, dove sono i detenuti più violenti a farla da padroni, sempre più spesso in danno dell'incolumità psico-fisica del personale di polizia penitenziaria, ormai completamente allo stremo". Infine il sindacalista evidenzia che "nonostante le disposizioni prescrivano la chiusura degli ambienti di detenzione, spesso le celle restano aperte consentendo ai detenuti, anche di maggiore pericolosità, di aggirarsi liberamente nelle sezioni e nei corridoi, incrementando traffici, sopraffazioni e violenze."