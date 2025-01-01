Truffa sul Superbonus 110%, 24 denunciati nell'alessandrino

Per frode fiscale e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore dei crediti d'imposta, la guardia di finanza di Alessandria ha denunciato 24 persone, tra cui imprenditori e professionisti. Le indagini - come si legge in una nota delle fiamme gialle - hanno preso l'avvio da un'analisi di rischio condotta dai finanzieri alessandrini in materia di crediti fiscali derivanti da interventi sorretti dal cosiddetto "Superbonus 110%" con risorse stanziate dall'Unione Europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Interessate dagli accertamenti sono "persone fisiche detentrici, in virtù di contratti di comodato ed usufrutto, di immobili di proprietà di sette società commerciali, che hanno realizzato sui predetti immobili interventi di riqualificazione edilizia beneficiando del Superbonus e, sfruttando il meccanismo dello sconto in fattura, hanno ceduto il credito alle imprese appaltatrici, che a loro volta lo hanno monetizzato presso intermediari finanziari abilitati". I finanzieri "hanno dimostrato che i comodati e gli usufrutti erano meri artifizi architettati per superare il divieto che la legge pone a carico delle società commerciali di beneficiare del Superbonus". Sono stati compiuti sequestri preventivi per oltre 9 milioni di euro: denaro contante, conti correnti, polizze assicurative, buoni postali, fondi di investimento, fondi pensione, autoveicoli, immobili sia a vocazione residenziale sia ricettiva, quote di capitale di società e orologi di pregio.