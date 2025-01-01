ECONOMIA DOMESTICA

Imprese piemontesi, fiducia stabile ma export in panne

È quanto emerge dall'analisi congiunturale di Confindustria. Continua la crisi del settore manifatturiero che equivale a due terzi delle aziende interpellate. Tiene botta il terziario, boom di Ict e trasporto merci. Il presidente Amalberto fa appello al Governo

Nonostante un contesto internazionale incerto e una frenata dell’export, le imprese piemontesi confermano una buona resilienza e un livello di fiducia stabile, sostenuto da investimenti, innovazione e una tenuta dell’occupazione. Tuttavia, la manifattura continua a soffrire, mentre il terziario si conferma il motore più dinamico dell’economia regionale. È quanto emerge dall’indagine congiunturale realizzata a settembre dal Centro Studi dell’Unione Industriali Torino su un campione di oltre 1.200 aziende.

I dati del quarto trimestre

A livello regionale, le imprese esprimono attese positive per occupazione (+6,1%) e produzione (+1,1%), ma registrano consuntivi negativi per ordini (-1,4%), export (-6,0%) e redditività (-5,4%). La propensione a investire resta alta (74% delle aziende), anche se cala lievemente la quota di imprese che prevedono l’acquisto di nuovi impianti. Sono solo il 23,5%, in calo di 2,6 punti rispetto a giugno.

L’utilizzo degli impianti resta stabile al 77%, mentre cresce leggermente il ricorso alla cassa integrazione, che interessa l’11,2% del campione (15,3% nel manifatturiero).

La crisi del manifatturiero

Nel dettaglio, il manifatturiero, che rappresenta circa due terzi del campione, registra saldi negativi per tutti i principali indicatori: produzione (-5,1%), nuovi ordini (-7,6%), redditività (-11,3%) ed export (-6,3%).

I comparti più in difficoltà sono il settore metalmeccanico (saldo sulla produzione -10,1%), tessile-abbigliamento (-10,0%), gomma-plastica (-4,9%) e manifatture varie (-15,7%). Tengono invece il cartario-grafico (+24,1%), l’alimentare (+7,9%), l’edilizia (+1,3%) e gli impiantisti (+18,2%).

Nel settore dei servizi, il clima di fiducia resta stabilmente espansivo, grazie alla minore esposizione alle oscillazioni dei mercati esteri. Tutti i comparti esprimono attese positive, con punte particolarmente alte per l’Ict (+20,8%) e per il trasporto di merci e persone (+25,0%).

Come evidenzia il Centro Studi, la fiducia cresce in misura inversamente proporzionale al grado di internazionalizzazione: le imprese meno orientate all’export mostrano attese sulla produzione più ottimistiche (+6,4% tra chi esporta meno del 10% del fatturato), mentre il saldo diventa negativo per chi esporta quote più rilevanti (-1,3% tra il 10-30%, -3,2% tra il 30-60%, -9,5% oltre il 60%). In calo anche i timori legati all’aumento dei prezzi di materie prime.

Torino, investimenti in calo

Nel capoluogo piemontese il clima resta prevalentemente positivo, con indicatori sopra lo zero per produzione (+6,1%), ordini (+5,6%) e occupazione (+8,4%). Tuttavia, nella manifattura il saldo sulla produzione torna negativo (-3,2%), segnale di un rallentamento dopo i mesi estivi.

Cala inoltre la propensione a investire in nuovi impianti, solo il 21,7% delle imprese ha in programma spese significative. Mentre resta stabile il ricorso alla cassa integrazione che coinlge l’11,4% delle imprese e il 18,9% nel settore industriale. Leggero aumento invece per l’utilizzo degli impianti, che sale al 78%, in linea con la media di lungo periodo. Le esportazioni continuano a rappresentare il punto più debole: le attese restano negative (-2,9%).

“Accompagnare gli investimenti”

“Il quadro geopolitico influenza indiscutibilmente le previsioni delle nostre imprese, che comunque non rallentano la presa e prevedono un indice di utilizzo impianti elevato, grazie a nuovi investimenti e occupazione stabile”, spiega Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, “Si tratta di uno sforzo che in vista della scadenza a fine anno dei piani Industria 4.0 e Industria 5.0, deve trovare un accompagnamento concreto. Il cammino della Legge di Bilancio è avviato, e come ha detto il presidente Orsini il Governo deve credere nell’impresa e nell’industria. Da parte nostra continueremo a cercare nuovi mercati alternativi a quelli storici, ben sapendo però che Europa e Stati Uniti sono i partner con cui progetteremo crescita e sviluppo mettendo innovazione, tecnologia e sostenibilità al centro”.