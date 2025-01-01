Finanziamenti a polizia locale, sì Commissione a legge Piemonte

La Commissione legislativa del Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi all'unanimità un disegno di legge sul finanziamento e il potenziamento della polizia locale piemontese. Un provvedimento fortemente voluto dall'assessore agli Enti locali, sicurezza e polizia locale, Enrico Bussalino, necessario per procedere con l'attivazione di bandi e misure di sostegno economico rivolte ai Comuni, alle Unioni di Comuni e alle Province, mirate al rafforzamento dei corpi di polizia locale attraverso investimenti in attrezzature. "Senza l'approvazione di questo disegno di legge - dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con Bussalino - non sarebbe stato possibile dare corso ai nuovi bandi regionali a favore degli enti locali per il potenziamento e il sostegno dei corpi di polizia locale. Parliamo di uno strumento essenziale che consente alla Regione di garantire continuità ai finanziamenti e rispondere concretamente alle esigenze dei territori". "Ringrazio il Consiglio regionale, i gruppi consiliari e il Consiglio delle autonomie locali - aggiunge Bussalino - per il contributo fondamentale che ha permesso di arrivare a un testo condiviso e attento alle reali necessità dei territori. Questa legge è un atto di responsabilità verso i sindaci, gli amministratori locali e soprattutto verso gli agenti della nostra polizia locale, che svolgono un ruolo prezioso di sicurezza, legalità e prossimità al servizio delle nostre comunità".