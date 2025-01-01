Fondazione Cr Alessandria acquisisce medaglione con San Pio V

La collezione d'arte della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria si arricchisce di una nuova opera, si tratta di un medaglione che raffigura il busto di San Pio V, al secolo Antonio Ghisleri (Bosco Marengo, 1504 - Roma, 1572), unico Papa piemontese nella storia del cattolicesimo. L'opera si può ascrivere a Leonardo Sormani (Spicciano 1520 - Roma 1590) tra i protagonisti della scultura romana del secondo Cinquecento, che aveva già ritratto il Pontefice in più occasioni. Il medaglione è stato realizzato con marmo bianco di Carrara, nero antico, alabastro tartarugato, onice calcareo e broccatello di Spagna e presenta una tecnica costruttiva che unisce la finezza dell'intaglio all'inserimento di rari marmi di scavo. Un'opera che rispecchia il gusto antiquario per i marmi policromi in voga nella Roma del tardo XVI secolo, dove il rilievo fu appunto realizzato intorno al 1570. "Con questa iniziativa intendiamo apportare un ulteriore contributo al rilevante programma di celebrazioni in occasione dei 450 anni dalla morte di Pio V di cui siamo partner - ha commentato il presidente della Fondazione, Luciano Mariano - e valorizzare il patrimonio artistico e spirituale del nostro territorio, promuovendo la memoria di un Pontefice che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della cristianità". Il busto sarà esposto accanto ai tesori della Diocesi di Alessandria nell'ambito della mostra "Alessandria Devota" allestita a Palatium Vetus.