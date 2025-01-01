Sindacati, impegno di Fipa a riassumere 209 lavoratori Lear

Nell'incontro tenutosi oggi al Mimit, Fipa ci ha spiegato che sta ordinando le linee di produzione per la nuova attività con cui riconvertire lo stabilimento Lear di Torino. Il programma di Fipa dovrebbe portare al riassorbimento di 209 lavoratori oggi Lear, compresi 8 impiegati: le assunzioni partirebbero nel primo trimestre 2026 per essere ultimate a fine 2027. Il Ministero ha detto di aver giudicato finora credibile il piano industriale di Fipa che poi dovrà essere presentato a Invitalia. "Poniamo una serie di questioni - spiegano Fim, Fiom e Uilm - per poter giungere a una intesa: un ulteriore approfondimento governativo sulla solidità del piano e degli investitori, un chiarimento sugli ammortizzatori sociali utilizzabili sia in Fipa sia in Lear, la salvaguardia della anzianità dei lavoratori a tutti i fini legali e contrattuali all'atto del passaggio da una società all'altra, l'apertura di una procedura di uscite incentivate da parte di Lear e più in generale la definizione di percorsi di tutela di tutti i 376 lavoratori coinvolti".