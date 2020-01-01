ALTA TENSIONE

Scontri No Tav, 13 a processo. Tra loro militanti di Askatasuna

Gli assalti in Valsusa a cavallo tra il 2020 e il 2021. L'udienza inizierà il prossimo 17 settembre e gli imputati dovranno rispondere di diverse accuse, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, uso di caschi e passamontagna

Rinviate a giudizio tredici persone tra attivisti del movimento No Tav e di Askatasuna. La decisione è stata presa in seguito ai fatti violenti accaduti durante quattro manifestazioni che si svolsero tra il luglio del 2020 e quello del 2021 in Val di Susa. Il processo avrà inizio il 17 settembre del 2026. Le accuse delle quali dovranno rispondere gli imputati sono diverse, tra queste ci sono resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, uso di caschi e passamontagna per camuffarsi e non farsi riconoscere.

Il procedimento in questione è il frutto di uno stralcio della maxi inchiesta della Digos di Torino contro il centro sociale Askatasuna. L’operazione denominata “Sovrano” e per la quale gli esponenti del centro sociale di corso Regina Margherita sono stati assolti in primo grado dall’accusa di associazione per delinquere.

Tensioni decennali

Quello di oggi è solo l’ennesimo capitolo giudiziario di un conflitto ormai decennale contro la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. In svariate occasioni le manifestazioni contro l’opera sono sfociate in veri e propri atti di guerriglia e di attacco al cantiere e alle forze dell’ordine. L’ultimo caso è avvenuto lo scorso 7 settembre quando un gruppo di una trentina di persone ha lanciato pietre contro la polizia al presidio dei Mulini.

Poche settimane prima, il 26 luglio, durante una manifestazione contro la Torino-Lione una parte di facinorosi si staccò dal corteo pacifico per dare l’assalto al cantiere Tav lanciando pietre e bombe carta. A Traduerivi diedero fuoco a container e a una gru, mentre l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia è rimasta bloccata per ore da barricate e incendi.