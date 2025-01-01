FELUCHE CASALINGHE

La lunga marcia di Rasero, il Marco Polo del Tanaro

Dicono che Asti esporti Moscato e Barbera, ma l'unico prodotto in vetrina in Cina sembra essere il sindaco. Dodici viaggi e non è ancora finita. Chi paga? Ma soprattutto, a che serve questo "ponte" con l'Oriente? Per ora è una diplomazia della bottiglia

Un mandarino tricolore. Si fa presto a dir “dialogo istituzionale”, “scambi culturali” o “cooperazione internazionale”. Ma tutto quel via-vai tra Asti e la Cina – missioni, conferenze, colloqui, forum, delegazioni – sembra sempre meno una strategia municipale e sempre più un abbonamento premium alla Repubblica Popolare.

Ieri il sindaco-podestà di Asti Maurizio Rasero, questa volta in rappresentanza dell’Anci, ha partecipato a Roma al XII Comitato Governativo Italia-Cina, l’occasione giusta per dire che Asti è nel cuore del “ponte con l’Estremo Oriente”. All’incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e il suo omologo cinese Wang Yi e il Nostro, in grande spolvero, ha rimarcato come i Comuni possano essere protagonisti di un nuovo modello di cooperazione internazionale, capace di generare opportunità condivise e di promuovere scambi tra comunità, territori e imprese locali. “Bisogna puntare sui Comuni per realizzare forme di collaborazione oltre i confini nazionali – ha spiegato – così com’è nato il progetto Europa, anche tra Italia e Cina può svilupparsi un dialogo che parta dai territori e dalle persone”.

Fatto sta che nella città del Palio già si parla di una nuova missione ravvicinata in Cina. Dopotutto, non si può mica lasciare un “ponte” a metà. Un rapido bilancio: Rasero avrebbe compiuto finora dodici viaggi sulla Via della Seta soltanto nel “progetto Cina” (parola sua). Un mese fa, in un viaggio lampo, ha dormito sei ore in due giorni pur di partecipare al World Tourism Cooperation and Development Conference. Ma chi paga? Rasero sostiene che spesso “i viaggi sono pagati dai cinesi”. Chi siano i “cinesi” rimane da definire. Le aziende? Le istituzioni? Il Partito? Un fondo sovrano?

Sta di fatto che, più a parole che in bottiglie, noi esportiamo Barbera e Moscato, loro ci invitano per “rafforzare legami”. Bella mossa: noi sosteniamo la loro immagine e loro “accolgono” il sindaco come ospite d’onore. È un po’ come fare il diavolo a quattro per ottenere un biglietto per un festival e poi chiedere al promoter: “perché mi hai invitato?”

Asti pare ormai avviata a diventare la Shenzhen del Tanaro, dove al posto dei microchip si esportano brindisi e dichiarazioni d’amicizia. E chissà che magari sia nato anche qualcosa di più? Può darsi che Rasero creda davvero di esportare “eccellenze astigiane” in Cina. Ma ci si domanda: perché invitare più volte un sindaco di provincia, invece di puntare su regioni, città metropolitane o consorzi industriali? E soprattutto: quali contropartite reali otteniamo? Quali investimenti strutturali, posti di lavoro, tecnologia?

Se è vero che “siamo occidentali e atlantisti, ma ciò non esclude relazioni con la Cina” (parola del sindaco) allora qualcuno potrebbe chiedersi: stiamo diventando la colonia della Cina oppure stiamo provando a colonizzare la Cina con i nostri vini? In entrambe le ipotesi serve chiarezza. Per ora, abbiamo solo i biglietti aerei del sindaco.