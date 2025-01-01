ECONOMIA DOMESTICA

Liguria e Piemonte, nozze sul bagnasciuga. Madrina la Santanchè

Sui fasti delle antiche "vie del sale" le due regioni hanno stretto un'intesa di marketing territoriale per promuovere i rispettivi territori. Celebra l'intesa la ministra cuneese e l'assessore Bongioanni promette: "Potremo avere il mare tra i prodotti turistici"

Piemonte e Liguria siglano il “patto del bagnasciuga”. Sulle orme della storica alleanza all’insegna delle “vie del sale”, le due regioni hanno firmato un’intesa per promuovere in modo congiunto il turismo dei rispettivi territori. Teatro di quello che viene definito dall’assessore dalle nove deleghe (tra cui Turismo), Paolo Bongiovanni, “un accordo storico” è stato il TTG Travel Experience di Rimini. Madrina d’eccezione la ministra cuneese Daniela Santanchè.

Dal riso ai giapponesi...

Bongiovanni le sta provando tutte. Dopo aver cercato di vendere la carne di Carrù, il riso, l'alta langa e il tartufo ai giapponesi, adesso ci prova con i liguri. Anche questa volta, come accaduto la settimana scorsa in Giappone, per far leva sugli accordi vengono rispolverati gli antichi fasti. “Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica”, ha spiegato l’assessore in missione a Rimini, “che è rappresentata dalle “vie del sale”: le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese”.

Così un tempo nasceva la bagna càuda e oggi nasce il Limonte turistico, che si fonderà sull’intuizione di stabilire una forma organica di collaborazione di marketing territoriale fra le due regioni. Già di questo se ne parlò a metà agosto in un incontro fra gli assessori delle due regioni a Sanremo, discussione che poi sfociò in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio di un protocollo.

Il Piemonte avrà il mare

L’obiettivo dichiarato è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti comuni. “Le antiche “vie del sale” oggi sono percorsi turistici straordinari”, spiega Bongioanni, “Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le “Alpi che si gettano nel mare”. I nostri imprenditori accresceranno così l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo “avere il mare” fra i prodotti turistici del Piemonte”.

Lo sviluppo di un nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare sarà il primo ambito di collaborazione tra le due regioni. Un modo, dicono, per consolidare la proposta turistica sovraregionale in modo sostenibile sfruttando il turismo outdoor.

Non solo, perché Piemonte e Liguria mirano a connettere e sviluppare in modo organico anche due realtà turistiche già presenti sugli itinerari, ovvero l’Alta Via del Sale, antica strada militare d’alta quota che collega la cuneese Limone con l’imperiese Monesi di Triora, con la Cycling Riviera. Per riuscire a farlo verrà costituito un gruppo di lavoro interregionale con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi.