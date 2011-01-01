SICUREZZA

Destra law & order, il Piemonte rafforza la "sua" polizia

La Regione modifica le vecchia legge e mette sul tavolo 3 milioni in tre anni per la polizia locale. Lega e FdI rivendicano le misure per garantire più sicurezza ai cittadini. La forte impronta securitaria in salsa locale convince anche l'opposizione

Law and order va bene, ma ci vuole pure il money per non lasciarlo solo un pur possente enunciato. Se poi ci si aggiunge (più di) un pizzico di impronta securitaria tanto cara alla destra e cui la sinistra, almeno quella meno radicale, non può mettersi del tutto di traverso, ecco spiegata la nuova legge che il Piemonte si è dato in materia di polizia locale.

Ad esser precisi più che un nuovo testo, quella approvata all’unanimità ieri in commissione Bilancio di Palazzo Lascaris è una serie di modifiche alla norma in vigore dal 1987 che mostrava, tra limiti e inadeguatezze, ormai tutti i suoi quasi quarant’anni.

Tra questi anche l’impossibilità per la Regione di finanziare altro che non fosse la formazione degli agenti che ormai non è più corretto appellare vigili urbani, bensì appunto agenti di polizia locale come sta scritto da tempo sulle uniformi e pure sulle targhe delle macchine di servizio. Uniformi e mezzi che, insieme ad altre dotazioni fino ad oggi non potevano essere acquistati con i soldi della Regione, gravando sulle sempre magre casse dei Comuni, ancor più in difficoltà se di piccole dimensioni.

Con l’approvazione di questa legge sarà possibile procedere ai bandi per finanziare nuovi equipaggiamenti e dotazioni operative. È un passo concreto per supportare chi ogni giorno presidia la sicurezza delle nostre comunità”, spiega l’assessore Enrico Bussalino della Lega. Un partito, il suo, che da sempre ha fatto della polizia locale l’anello di unione tra lo spirito autonomista e la sicurezza dei cittadini come valore, arrivando in più di un’occasione a perorare la causa dell’equiparazione con gli altri corpi di polizia dello Stato.

Per ora il Piemonte il passo in avanti lo fa mettendo a bilancio 890mila euro per l’anno in corso e un milione per l’anno prossimo così come per il 2027. Ma anche rivendicando come fa Fratelli d’Italia con il presidente della commissione e vicecapogruppo Roberto Ravello Il fatto che "per noi la sicurezza non è mai un tema secondario ma centrale nella vita di tutti”. L’esponente del partito di Giorgia Meloni rimarca pure “le importanti modifiche apportate al testo, che ora stabilisce come prioritario l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale rafforzando la cooperazione tra piccoli Comuni e garantendo così ad ogni comunità, grande o piccola che sia, il giusto sostegno nella battaglia per la legalità”.

Un esercizio associato delle funzioni, quello richiamato da Ravello che sembra raffigurare in quelle sinergie previste dalla legge una sorta di polizia regionale che non dispiace affatto alla destra, sia nella sua parte più centralista sia in quella che fonda le sue origini proprio nei territori e, specificamente, nei comuni. Una visione che l’esponente di FdI non nega affatto, anzi confermando come questa riforma introdotta dalla Regione serva a “dare un ulteriore slancio e supporto affinché la polizia locale sia ancor più parte attiva nella gestione della sicurezza”.

Uno slancio che se viene rivendicato da destra, porta anche la condivisione della sinistra. Accolto il suo suggerimento di estendere la priorità dei finanziamenti a tutte le forme associative di gestione della Polizia locale, favorendo così la collaborazione tra piccoli Comuni, la capogruppo del Pd Gianna Pentenero ha votato pure lei a favore.