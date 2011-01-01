NewPrinces conferma che quoterà Princes Group a Londra

NewPrinces conferma l'intenzione di quotare la controllata Princes Group alla Borsa di Londra. L'offerta sarà composta da azioni ordinarie di Princes Group di nuova emissione per raccogliere proventi netti destinati a sostenere la crescita per linee esterne attraverso acquisizioni di Princes Group. Il prezzo finale di offerta relativo all'offerta sarà determinato al termine del processo di bookbuilding. Si prevede attualmente che l'avvio delle negoziazioni possa avvenire entro la fine di ottobre. L'offerta sarà rivolta a determinati investitori istituzionali nel Regno Unito e in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti, nonché a "qualified institutional buyers" negli Stati Uniti.