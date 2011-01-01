Guala Closures acquista il gruppo Metal Crowns

Guala Closures, gruppo che opera nelle soluzioni di chiusura speciali per il settore delle bevande, nato ad Alessandria, ha siglato un accordo per acquisire il gruppo Metal Crowns, principale produttore dell'Africa orientale di tappi a corona e chiusure in plastica per il mercato dell'imbottigliamento. Fondata nel 1978 e con sede a Nairobi, fornisce i principali marchi internazionali di birra e bevande analcoliche gassate in Africa orientale, con 2 stabilimenti produttivi. L'azienda ha generato un fatturato complessivo di circa 32 milioni di euro nel periodo di 12 mesi conclusosi a luglio 2025. L'operazione, si legge in una nota, ha un valore altamente strategico, consentendo a Guala Closures di ampliare la propria presenza in mercati in forte espansione. "Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale - spiega, in una nota, il ceo Andrea Lodetti - nella nostra strategia di crescita globale. Combinando la nostra esperienza internazionale alla forte presenza di Metal Crowns sul territorio, puntiamo a costruire una piattaforma solida per promuovere sviluppo sostenibile e innovazione in tutta la regione. Grazie alle consolidate relazioni di Metal Crowns con i principali clienti globali, ci aspettiamo di ottenere ulteriori opportunità di espansione in altri Paesi dell'Africa orientale". Gurdipsingh Parmar, attuale direttore esecutivo Metal Crowns, continuerà a ricoprire lo stesso ruolo. Guala Closures è presente in Africa orientale dal 2017 con la creazione di Guala Closures East Africa e, dal 2018, con uno stabilimento a Nairobi dedicato a servire il mercato locale degli spirits con chiusure anticontraffazione complesse, integrate a tecnologie avanzate. Il perfezionamento dell'operazione con Metal Crowns Group è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, incluse le autorizzazioni regolamentari, ed è previsto nel primo trimestre del 2026.