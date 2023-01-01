ALTA TENSIONE

Blocco treni e scontri ai cortei: indagati dieci attivisti ProPal

Resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza aggravata, interruzione di pubblico servizio e violazione di domicilio, danneggiamento. Reati commessi durante le recenti manifestazioni, tra cui l'assalto alle Ogr. Perquisizioni e misure cautelari

Sono accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata e danneggiamento. All’alba di questa mattina, venerdì 10 ottobre 2025, la polizia ha eseguito dieci misure cautelari per gli episodi di violenza avvenuti a Torino tra il 2023 e il 2024 durante una serie di manifestazioni che si sono tenute in città.

Tra queste ci sono i cortei non autorizzati del 2 e 3 ottobre 2023 in occasione del Festival delle Regioni, le tensioni durante la manifestazione studentesca del 17 novembre contro la riforma del ministro Valditara, gli scontri al campus universitario Einaudi il 5 dicembre contro un volantinaggio organizzato dal Fuan, la protesta pro Palestina davanti alla sede Rai il 13 febbraio 2024 e il corteo del 29 aprile scorso, organizzato in concomitanza con il G7 Clima, Energia e Ambiente a Venaria Reale.

Da quanto riportano dagli investigatori nel corso di questi episodi sono rimasti feriti diversi poliziotti e carabinieri, mentre alcuni mezzi di servizio e attività commerciali hanno subito danneggiamenti. Le misure cautelari emesse sono obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e di dimora con il divieto di uscire di casa dalle 19.30 alle 7.30.

Sempre nella mattinata di oggi sono state anche eseguite tredici perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica nei confronti di attivisti pro Palestina denunciati per i blocchi stradali e ferroviari, i danneggiamenti, le interruzioni di pubblico servizio e le violazioni di domicilio, legati alle recenti manifestazioni che si sono svolte a Torino il 22 e 24 settembre e il 2 ottobre scorsi, quando sono state assaltate le Ogr.

Misure cautelare in corso Regina

Intanto l’assessore regionale alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, denuncia che alcune misure cautelari sarebbero state consegnate all’indirizzo del centro sociale Askatasuna e per questo motivo ha presentato un esposto penale in Procura: “Aldilà delle dichiarazioni pubbliche del sindaco Lo Russo, evidentemente smentite dalle notifiche odierne, gli uffici tecnici del Comune di Torino si sono assunti la responsabilità anche nel procedimento davanti al Tar e al Consiglio di Stato di escludere che i locali di Askatasuna continuino ad essere occupati abusivamente. Alla luce di quanto apprendiamo riteniamo doveroso fare un esposto penale in Procura perché mentre a Palazzo Civico qualcuno sta chiudendo gli occhi, le strade di Torino continuano a bruciare”.