Pd Piemonte, alla Teksid dopo incendio si tutelino posti lavoro

Il Pd chiede che venga fatta chiarezza sulle cause dell'incendio divampato lo scorso 5 ottobre alla Teksid Aluminium di Carmagnola (Torino), azienda che produce componenti per veicoli commerciali e impiega complessivamente un migliaio di lavoratori, 650 dipendenti diretti, a cui si aggiungono i contratti interinali. E che venga ripristinata al più presto la produzione per tutelare l'occupazione. "L'incendio rischia di avere gravi conseguenze - spiegano in una nota Monica Canalis, vice presidente commissione Lavoro e attività produttive del Consiglio regionale ed esponente Pd e Sabrina Quaranta, segretaria Pd di Carmagnola -. Una parte della produzione è infatti bloccata, i lavoratori interinali rischiano di essere lasciati a casa a breve, alcuni dei dipendenti sono stati messi in cassa integrazione e altri stanno utilizzando le ferie arretrate". "Chiediamo, innanzitutto, che vengano rese note le cause dell'incendio che ha colpito un modulo entrato recentemente in funzione e composto da otto container a carboni attivi, che venivano utilizzati per l'abbattimento delle emissioni derivanti dalla produzione di alluminio durante il processo di fonderia - proseguono -. Perché è andato a fuoco un impianto di recentissima costruzione, costato a Stellantis oltre due milioni di euro? L'impianto era stato collaudato correttamente prima di essere messo in funzione? Stellantis ha intenzione di ricostruire l'impianto?". "Stiamo monitorando da vicino la situazione, augurandoci che al più presto queste domande abbiano risposta e che i lavoratori possano riprendere le attività a pieno regime", concludono.