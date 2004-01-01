ECONOMIA DOMESTICA

Banca di Asti, la Fondazione frena: nessuna vendita a Bpm (per ora)

CrAsti, azionista di maggioranza con il 31,8%, ha smentito offerte formali. Deve però ridurre la propria partecipazione come impongono Acri e Mef. L'attenzione di altri player come Banco Desio. Il dossier resta aperto, possibili evoluzioni a breve

La notizia circolata ieri, 9 ottobre, ha acceso i riflettori sul possibile interesse di Banco Bpm per la Banca di Asti (ufficialmente Cassa di Risparmio di Asti), con indiscrezioni che parlavano di una manifestazione di interesse per l’acquisto di una quota significativa di titoli. Tuttavia, oggi è arrivata la smentita ufficiale da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (CrAsti), principale azionista della banca con il 31,8% del capitale, che in una nota ha chiarito: “Con riferimento alle recenti notizie apparse sugli organi di stampa riguardanti una presunta manifestazione di interesse di Banco Bpm nei confronti di Cassa di Risparmio di Asti, la Fondazione precisa che non è pervenuta alcuna comunicazione formale in tal senso”.

Quadro in fermento

Le voci, riportate inizialmente dal Corriere della Sera l’8 ottobre e poi amplificate da ambienti finanziari, si inseriscono in un contesto di grande fermento nel settore bancario italiano. Banco Bpm, guidato da Giuseppe Castagna, sembra aver spostato il proprio ruolo da “preda” – dopo il fallito interesse di Unicredit – a “predatore”, esplorando opportunità di consolidamento per rafforzare la propria presenza territoriale, in particolare in Piemonte. Banca di Asti, con le sue 210 filiali tra Piemonte e Veneto, un attivo di 12,7 miliardi di euro e un utile netto di 38,7 milioni nel primo semestre 2025, rappresenta un target strategico.

L’interesse di Bpm si concentrerebbe sulla quota della Fondazione CrAsti, che detiene la maggioranza relativa con il 31,8% (valutata circa 174 milioni di euro). Il Banco possiede già il 9,9% dal 2004 e un’eventuale acquisizione potrebbe portarlo al controllo, sfruttando sinergie come la distribuzione di prodotti Anima (di cui Bpm detiene il 90%) e una maggiore penetrazione di mercato in Piemonte, dove potrebbe passare dal 10% al 20% di quota filiali.

La nota della Fondazione

Nonostante le speculazioni, la Fondazione CrAsti ha messo un freno alle indiscrezioni, sottolineando l’assenza di offerte formali. Tuttavia, il contesto non è del tutto statico. Ad aprile 2025, la Fondazione ha incaricato Equita, società di consulenza milanese, di avviare una verifica sul proprio portafoglio investimenti. Il motivo è chiaro: l’80% del capitale della Fondazione è investito in Banca di Asti, un’esposizione che viola il protocollo Acri-Mef, che fissa una soglia massima del 33% per investimenti in un singolo asset della banca conferitaria. Questo obbligo normativo rende inevitabile una riflessione strategica sulla cessione di parte della quota, anche se, come dichiarato, “tutto è ancora fermo, almeno a livello formale”.

La struttura azionaria

L’azionariato di Banca di Asti vede, oltre alla Fondazione CrAsti (31,8%), altri soci rilevanti come la Fondazione Cr Biella (12,91%), la Fondazione Crt (6%), la Fondazione Cr Vercelli (4,2%) e circa 20 mila piccoli azionisti che detengono il restante 35%. La frammentazione della compagine societaria rende l’operazione complessa, ma anche potenzialmente attraente per un player come Banco Bpm, che potrebbe consolidare la propria posizione senza sovrapposizioni territoriali significative.

Reazioni locali e sindacali

La notizia ha sollevato preoccupazioni ad Asti, dove Banca di Asti, fondata nel 1842, è un’istituzione radicata nel territorio. Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, dopo un confronto con il presidente della Fondazione CrAsti, Livio Negro, ha dichiarato: “Le notizie circolate sono infondate e non sono in corso operazioni di siffatta portata”. Tuttavia, i sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil) hanno espresso timori per il possibile impatto su clienti e personale, pur riconoscendo la necessità di diversificazione degli investimenti da parte della Fondazione.

Altri pretendenti e prospettive

Banco Bpm non è l’unico attore interessato. Secondo fonti accreditate, il dossier Banca di Asti sarebbe sul tavolo anche di Banco Desio e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, entrambe legate ad Anima, e in passato si era parlato di Bper Banca (reduce dall’acquisizione di Popolare di Sondrio). Le indiscrezioni suggeriscono che la Fondazione CrAsti abbia ricevuto tre offerte, ma nessuna vincolante al momento.

Impatti di mercato e social

In Borsa, le azioni Banco Bpmhanno mostrato stabilità (-0,15% il 9 ottobre), con Barclays che ha alzato il target price a 10,40 euro mantenendo un rating “hold”. Equita considera l’operazione come “bolt-on”, ossia un’acquisizione mirata con sinergie limitate ma strategiche. Sui social, in particolare su X, la notizia ha generato discussioni limitate, con rassegne stampa che menzionano il dossier come parte di un più ampio risiko che include anche un’ipotetica fusione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia.