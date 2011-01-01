Ravello (FdI), Stato non arretra davanti a devastazione Pro Pal

"Da sempre denunciamo l'inaccettabile atteggiamento di chi, nelle pieghe del mondo antagonista, eleva la violenza e la sovversione a prassi politica, anche forte del silenzio da parte di alcuni livelli istituzionali e di certa politica". Così il vice capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte Roberto Ravello, commenta quanto accaduto a Torino con le dieci misure cautelari e le perquisizioni nei confronti di attivisti che hanno manifestato in solidarietà alla Palestina. "Vivo apprezzamento per l'operazione della questura di Torino, che ha portato alle perquisizioni e all'adozione di misure cautelari nei confronti di soggetti con lunghi curricula da teppisti, fino alle recenti devastazioni pro Pal - aggiunge -. Oggi lo Stato dimostra che non arretra di fronte a coloro che vogliono minare l'ordine pubblico e l'integrità delle Istituzioni". "Questo intervento - conclude Ravello - rappresenta un segnale chiaro e forte: la legalità non è trattabile. Chi fomenta la guerriglia urbana, chi aggredisce le forze dell'ordine, chi distrugge il patrimonio pubblico o privato, troverà sempre davanti a sé un fiero e implacabile baluardo dello Stato, non l'indifferenza o la tolleranza".