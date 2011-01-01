ECONOMIA DOMESTICA

Iveco, in attesa di Tata via libera a Leonardo

Incontro al Mimit con i vertici del colosso statale per il ramo defence. Sindacati in allerta per la cessione del settore civile al gruppo indiano. Fari puntati sul mantenimento dei livelli occupazionali, in totale oltre 14.000 lavoratori

“Confidiamo che Leonardo assicuri una più ampia politica industriale nel comparto della Difesa”. A dirlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo che si è tenuto al Mimit sulla cessione della divisione Iveco Defence. Si è trattato di un primissimo incontro durante il quale Leonardo ha spiegato i motivi dell’investimento. Il prossimo 28 ottobre ci sarà un altro tavolo, quello con i rappresentanti di Tata Motors, il gruppo indiano che ha un accordo per rilevare la parte civile dell'azienda.

I rappresentanti di Leonardo, che per la prima volta hanno parlato dell’operazione, hanno definito l’accordo un “tassello fondamentale” per lo sviluppo del piano industriale di consolidamento nei diversi ambiti operativi, che sono terra, mare, aria, spazio e cyber.

Se l’acquisizione di Iveco Defence non preoccupa le organizzazioni sindacali, quello della parte civile da parte di Tata Motors desta invece qualche perplessità. Temi che verranno discussi a partire dal prossimo 28 ottobre quando ci sarà un primo incontro al Mimit. L’obiettivo del gruppo indiano è quello di creare un polo che sia leader globale nel settore dei veicoli commerciali. In seguito al tavolo ministeriale dovrebbe tenersi, sempre in quella data, un primo confronto con i sindacati.

La reazione dei sindacati

Critica la Fiom-Cgil che ha contestato la scelta di dividere e separare su tavoli distinti le due cessioni di Iveco. “Si conferma il disimpegno del gruppo Exor dall'Italia, che attraverso questa operazione realizza profitti che non vengono reinvestiti negli asset industriali strategici per il nostro Paese”, commentano Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità, e Maurizio Oreggia, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil.

Guardia alta anche da parte della Uilm che al termine dell’incontro al ministero ha ribadito la necessità di garantire i livelli occupazionali attuali in Iveco: “Dobbiamo dare tutela non solo ai 1.900 lavoratori del comparto militare, ma anche ai 12.500 del comparto civile”, sottolinea Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile settore auto, che poi ha aggiunto, “La situazione si complica con le multe europee. I veicoli commerciali sono soggetti al regime delle multe europee che, senza un cambiamento o una revisione, li condannerebbe all'estinzione”.

Fari puntati sull’indotto da parte della Fismic che, nonostante la fiducia in Leonardo, ha chiesto di chiarire su questo punto: “Sull'indotto sarà decisivo chiarire il futuro dei rapporti di fornitura oggi attivi tra Iveco Defence e altri siti del comparto civile, eccellenze tecnologiche e occupazionali”, afferma Sara Rinaudo, vicesegretaria generale Fismic Confsal, “È essenziale che venga calendarizzato un percorso stabile di incontri, e che si arrivi rapidamente a un confronto congiunto con Iveco, Leonardo e Tata, per definire le tempistiche delle diverse operazioni, vista la forte interconnessione tra la produzione civile e quella della difesa, che condividono catene di fornitura, progettazione e know-how”.