Pd, sul trasporto pubblico situazione ormai fuori controllo

Per i consiglieri regionali Pd Nadia Conticelli, Alberto Avetta e Simona Paonessa, sul trasporto pubblico la situazione in Piemonte è "ormai fuori controllo". Gli esponenti Dem lo dicono a margine della manifestazione organizzata oggi dalla Cgil sotto il palazzo della Regine, alla quale hanno partecipato. "Il disservizio - affermano - è palese anche nel nodo metropolitano con il sistema Sfm che è in potenza un'ottima rete di integrazione dell'area vasta e di completamento del sistema tpl torinese, ma che viene costantemente vanificato dalle ripetute interruzioni dei lavori su linee importanti come la canavesana e le linee di collegamento con l'aeroporto. Nei giorni scorsi, al netto delle interruzioni per le manifestazioni, la linea Cirié ha subito ritardi e vere e proprie interruzioni per problemi tecnici sulla tratta di corso Grosseto e Venaria che hanno impattato sugli orari di tutto il nodo torinese". "Lunedì mattina - aggiungono - i pendolari che da Cuneo dovevano raggiungere Torino sono rimasti bloccati sul treno che non si è mosso dalla stazione per un problema alle porte. La linea Torino-Milano è diventata l'emblema del disagio per migliaia di pendolari delle province di Vercelli, Biella e Novara. Studenti e lavoratori, che ogni giorno dipendono da questo servizio essenziale, si ritrovano prigionieri di una situazione insostenibile: prezzi in aumento, ritardi sempre più frequenti e materiale rotabile vecchio e inadeguato fanno parte di un quadro aggravato da stazioni sempre meno sicure e accessibili". "Il sindacato - osservano - ha sollevato le problematiche relative alle fasce più esposte dell'utenza: gli anziani e gli studenti. Con l'abbonamento gratuito agli studenti universitari torinesi si è aumentata la disparità fra i territori e penalizzata la scuola dell'obbligo. Chiediamo che ci sia un confronto sulle scelte strategiche e sugli investimenti che la giunta regionale intende mettere in campo per il trasporto pubblico".