“No israeliani in gara”, protesta ai mondiali di mondioring

Si è tenuto all'esterno del campo sportivo di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) un annunciato presidio di protesta contro la partecipazione della squadra israeliana ai mondiali di mondioring. Nel centro alle porte di Cuneo sono in corso da mercoledì e fino a domenica prossima i campionati del mondo da venti nazioni. La partecipazione degli israeliani ha suscitato polemiche: tre dei sette concorrenti presenti, secondo gli organizzatori della protesta, sarebbero militari o ex appartenenti delle forze armate israeliane. Al presidio, promosso dal Collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova, hanno aderito diverse realtà, tra le quali Usb Piemonte, Potere al Popolo e coordinamento Cuneo per Gaza. "Sono stati esclusi i concorrenti russi, mentre chi sta compiendo uno sterminio di massa può viaggiare liberamente e prendere parte a queste manifestazioni" denuncia Alessio Maglione del Calp Genova.