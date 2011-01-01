Chiorino: “Forze dell'ordine sono presidio di democrazia”

"Massima gratitudine alle forze dell'ordine che, con professionalità e coraggio, garantiscono l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Chi sceglie la violenza non difende alcuna causa ma la tradisce, trasformando le piazze in teatri di odio e intimidazione. È grazie al lavoro instancabile degli uomini e delle donne in divisa se chi manifesta pacificamente può farlo in sicurezza e nel pieno rispetto della legalità". Così la vicepresidente del Piemonte, Elena Chiorino, commenta le misure cautelari e le denunce per gli antagonisti protagonisti di violenze a Torino. "Nessuna tolleranza - afferma Chiorino - verso chi confonde la protesta con il vandalismo: la violenza non ha e non avrà mai cittadinanza. Compito delle istituzioni è sostenere sempre le Forze dell'Ordine, che sono presidio di democrazia e garanzia di libertà. Noi sappiamo da che parte stare: dalla parte della legalità".