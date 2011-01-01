LA SACRA RUOTA

Elkann è un vero disastro. Calenda: "Torni in Parlamento"

Ennesimo affondo del leader di Azione che dal palco dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri torna a sferzare il rampollo Agnelli. L'incontro del 20 ottobre a Torino tra il ceo di Stellanti Filosa e i sindacati? "Non uscirà nulla di concreto"

Dal palco del summit dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Capri, Carlo Calenda, leader di Azione, ha lanciato un attacco al vetriolo contro John Elkann, presidente di Stellantis, Ferrari e Juventus, definendo la sua gestione un fallimento e invocando un cambio ai vertici. “Sono certo che dall’incontro del 20 ottobre a Torino tra il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, e i sindacati, non uscirà nulla di concreto”, ha dichiarato Calenda, esprimendo scetticismo sulle promesse fatte dal rampollo Agnelli. Ha poi aggiunto che il presidente del gruppo dovrebbe essere “richiamato in Parlamento” per rispondere della sua gestione, mentre il governo viene criticato per non aver elaborato un piano efficace per il settore automobilistico.

Calenda ha puntato il dito contro i risultati finanziari e sportivi delle aziende sotto la guida di Elkann. “Dopo la presentazione di Elkann al mercato finanziario, il titolo Ferrari ha perso il 13% in borsa”, ha scritto su X, sottolineando come la Scuderia di Maranello non abbia ancora vinto una gara nel campionato di F1 2025. Non meno duro il giudizio su Maserati, definita “già morta” a causa del crollo delle vendite e del fatturato, e su Stellantis, che nel 2024 ha registrato un calo dei ricavi del 17% e un utile netto in picchiata del 70% rispetto all’anno precedente. Marchi storici come Fiat, Lancia e Alfa Romeo, secondo Calenda, sono stati marginalizzati nel progetto industriale di Stellantis, dominato da interessi francesi a scapito della produzione italiana.

L’ex ministro di recente non ha risparmiato critiche neanche alla gestione della Juventus e ha sintetizzato il suo pensiero in un post su Instagram: “Fra Stellantis, Ferrari e Juventus, sembra esserci un problema al vertice”. Un’affermazione che riflette una critica di lungo corso, radicata nel dissenso verso la fusione Fca-Psa, che Calenda considera una perdita di sovranità industriale per l’Italia. “Elkann ha ceduto il controllo decisionale a Parigi”, aveva già dichiarato nel 2021, denunciando una strategia che avrebbe favorito dividendi miliardari per gli azionisti – oltre 23 miliardi di euro – a discapito di investimenti in innovazione e occupazione in Italia. La produzione nazionale, infatti, ha subito una drastica riduzione, con stabilimenti in crisi e migliaia di esuberi.

Per Calenda, il problema è strutturale: “Elkann non ha le capacità gestionali per rimanere al vertice. Gli azionisti dovrebbero farlo ragionare e chiedere un cambio”. Un invito che suona come un ultimatum, rivolto non solo al presidente di Stellantis, ma anche agli stakeholders di un sistema industriale e sportivo che, secondo il leader di Azione, rischia un lento declino. La critica, politica e industriale, si inserisce in un contesto più ampio, dove il futuro del Made in Italy – incarnato da marchi come Ferrari, Maserati e Fiat – appare sempre più incerto.