TAXI DRIVER

"Non spegnete quel tassametro". Taxi contrari alla (finta) riforma

Possibilità di conoscere prima di salire a bordo il prezzo della corsa. Lo prevede un emendamento di FdI al Dl Concorrenza. Forti segnali di resistenza dalla categoria. Il presidente della coop di Torino: "La tariffa predeterminata è per gli Ncc, noi siamo tassisti"

Salire sul taxi sapendo già quanto si pagherà la corsa senza dover guardare il tassametro come la pallina della roulette. L’ipotesi, sogno per molti clienti, potrebbe tramutarsi in concreta possibilità. Un emendamento presentato da Fratelli d’Italia al disegno di legge Concorrenza, attualmente all’esame del Senato, prevede la possibilità di conoscere in anticipo il prezzo della corsa prenotata attraverso un’app e calcolato da un algoritmo, pur sempre sulla base delle tariffe previste da ciascun Comune.

Nelle intenzioni dell’emendamento che porta come prima firma quella del senatore romano Marco Scurria, c’è quella di modificare la legge quadro del 1992 consentendo alle piattaforme si proporre a chi vi accede prezzi delle corse predeterminati, lasciando comunque la possibilità al cliente di accettare l’offerta oppure optare per il classico sistema del tassametro.

Tra le finalità dell’innovazione che prevede un ruolo importante di garanzia dell’Autorità di regolazione dei trasporti cui spetterebbe la definizione dei criteri di configurazione degli algoritmi e il monitoraggio della loro applicazione, c’è anche quella di garantire una maggiore trasparenza e una protezione da abusi e irregolarità per i clienti dei tassisti.

Una categoria, la loro, spesso al centro di proteste da parte dei cittadini, ma anche capace di far pesare in maniera spesso dura e importante la sua forza anche rispetto alla politica che, trasversalmente, pone sempre molta attenzione a toccare questioni scottanti e minare rendite di posizione consolidate.

Tutto questo nonostante i problemi, che si palesano con la difficoltà a trovare un taxi fino ad una mai sufficientemente contrastata resistenza all’uso del pagamento elettronico, portino oltre il 60% degli italiani a reclamare una riforma del settore, come attesa un recente sondaggio di Muoviti Italia.

Un taxi chiamato desiderio

Nel dettaglio dal campione di intervistati emerge che il 36,5% dichiara di aver vissuto attese eccessive o la totale mancanza di mezzi, mentre il 17,3% spesso non trova alcun veicolo, l’11,9% aspetta tra i 15 e i 30 minuti e il 7,3% è costretto ad attendere oltre la mezz’ora. Più del 70% racconta di aver sperimentato almeno una volta l’impossibilità di trovare un taxi quando necessario e oltre la metà dei cittadini giudica negativamente il sistema.

Un quadro, quello riassunto dall’indagine, che emerge ancora più chiaramente dalle risposte aperte raccolte, che vedono appelli per più licenze, liberalizzazione del mercato, concorrenza più ampia , tariffe trasparenti, pagamenti elettronici garantiti e una copertura più estesa nelle ore critiche come notti e weekend.

Tariffe con gli algoritmi

Ma qual è la reazione dei tassisti di fronte allo scenario che potrebbe realizzarsi nel caso in cui l’emendamento al Ddl Concorrenza si tramutasse in norma? Non sorprendono certo le perplessità, per non dire le fortissime riserve che sfiorano l’aperta contrarietà da parte di più di una rappresentanza di categoria. All’enunciata maggiore competitività e l’allineamento con molti sistemi europei dove questa pratica è già in atto, dalle auto bianche i segnali di estrema cautela arrivano più chiari delle chiamate via radio.

“Gli algoritmi vengono usati molto dalle multinazionali e lo fanno in maniera impropria, facendo aumentare il costo della corsa in base alla domanda” ricorda, parlando con lo Spiffero, Roberto Sulpizi, presidente della Cooperativa Taxi Torino ed esponente della Cgil per il settore. “Noi con il nostro partner Wetaxi abbiamo già delle tariffe massime, la tariffa fissa prevista nell’emendamento è ancora un’altra cosa”. Sulla predeterminazione del costo della corsa i tassisti, per usare un eufemismo, vanno con i piedi di piombo. Lo stesso costo massimo che si ha utilizzando l’app già in uso a Torino e in molte altre città “può riservare sorprese, come l’altra sera – ricorda Sulpizi riferendosi ai rallentamenti provocati dalle manifestazioni in favore della Palestina – quando non poche corse hanno avuto un pagamento massimo prefissato parecchio al di sotto del costo reale. Ovviamente parliamo di casi particolari, ma che comunque accadono”.

Muro delle auto bianche

Sulla tariffa fissa il muro di auto bianche sembra pronto a erigersi come già più volte è accaduto quando si sono prospettati interventi vissuti dalla categoria come attacchi, nonostante come appena visto il giudizio della maggioranza dei cittadini sul servizio sia tutt’altro che positivo.

“La tariffa fissa ce l’anno gli Ncc, le auto a noleggio con conducente. Noi – sottolinea il presidente della cooperativa torinese – siamo tassisti”. E in quella rivendicazione c’è anche la risposta a un emendamento la cui corsa lungo l’iter parlamentare, potrebbe finire prima della destinazione finale.