ECONOMIA DOMESTICA

Burocrazia monstre: sommersi da 35mila pagine di leggi e norme

Alla faccia della semplificazione. Nel 2024 uscite 305 Gazzette Ufficiali e 45 supplementi, pari a 84 kg di carta e una pila alta 1,90 metri. Un costo per le imprese di 57,2 miliardi di euro, con Milano (6,1 miliardi) e Torino (2,2 miliardi) le più colpite

Immaginate una pila di documenti alta come un giocatore di basket, pesante 84 chilogrammi e capace di tenere occupato un lettore instancabile per un anno intero, sabati e domeniche inclusi. Non è la trama di un film distopico, ma la realtà della produzione normativa italiana nel 2024, fotografata dall’Ufficio studi della Cgia. Secondo i dati, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha sfornato 305 Gazzette Ufficiali e 45 supplementi, per un totale di 35.140 pagine. Un diluvio di leggi, decreti, ordinanze e circolari che, se stampati, formerebbero una torre di carta alta oltre 1,90 metri. E il 2025 non promette inversioni di rotta.

Nei primi nove mesi dell’anno, sono state pubblicate 227 Gazzette Ufficiali e 31 supplementi, per un totale di 25.888 pagine, 189 in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Un trend che si mantiene costante, con un lieve peggioramento rispetto al pre-Covid: nel 2019, le pagine totali erano “solo” 32.236, quasi 3.000 in meno rispetto al 2024.

Un “tomo” da Guinness

Il picco di questa frenesia normativa è stato toccato il 18 aprile 2025, quando è stato pubblicato il Supplemento ordinario n° 13, un colosso di 5.157 pagine dedicato agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (Isa), che hanno sostituito gli studi di settore. Un vero e proprio “mattone” cartaceo che ha messo in crisi imprese, commercialisti e associazioni di categoria, costretti a districarsi tra tabelle, grafici e specifiche territoriali di tutte le attività economiche soggette agli Isa.

Una buona notizia: addio a 30.700 leggi

Tra le migliaia di pagine, però, c’è anche una notizia positiva. Il 24 aprile 2025, il Supplemento ordinario n° 14, con le sue 1.616 pagine, ha sancito l’abrogazione di 30.700 atti normativi datati 1861-1946, tra regi decreti, leggi fasciste e decreti del Duce. Un taglio che riduce di circa il 28% lo stock normativo statale, un passo verso la semplificazione burocratica prevista anche dal Pnrr. Un piccolo raggio di sole in un mare di carta.

Un sistema inceppato

Ma perché questa valanga di norme? La Cgia punta il dito su due cause principali: la mancata abrogazione di leggi concorrenti quando ne viene approvata una nuova e il ricorso sempre più frequente ai decreti legge, che richiedono ulteriori decreti attuativi. Il risultato? Una Pubblica Amministrazione ingessata, tra le meno efficienti d’Europa, con ritardi decisionali e un dedalo normativo che soffoca soprattutto le piccole imprese. Non solo: le leggi, spesso scritte in modo confuso e contraddittorio, alimentano incertezza e discrezionalità. Questo apre la porta a comportamenti opachi, con funzionari pubblici che, di fronte a un groviglio di regole, possono ritardare o bloccare decisioni, aumentando il rischio di corruzione e concussione. Un corto circuito che danneggia l’intero sistema Paese.

Il costo della burocrazia: 57,2 miliardi

Il peso di questa macchina inceppata ricade soprattutto sulle imprese. Secondo stime di The European House Ambrosetti, la cattiva burocrazia costa alle aziende italiane 57,2 miliardi di euro all’anno. La Cgia ha calcolato l’impatto a livello provinciale: Milano guida la classifica con un danno di 6,1 miliardi, seguita da Roma (5,4 miliardi), Torino (2,2 miliardi), Napoli (1,9 miliardi) e Brescia (1,4 miliardi). In fondo alla lista troviamo Enna (81 milioni), Vibo Valentia (80 milioni) e Isernia (55 milioni).

Un anno per leggere tutto

Tornando ai numeri, leggere con attenzione le 35.140 pagine del 2024 richiederebbe 366 giorni lavorativi, praticamente un anno intero, senza pause. Un’immagine che rende l’idea dell’enorme complessità burocratica che grava su cittadini, imprese e amministrazioni. Se il Pnrr punta a una semplificazione, la strada sembra ancora lunga. Nel frattempo, la montagna di carta continua a crescere, e con essa il peso di un sistema che fatica a tenere il passo con le esigenze del Paese.