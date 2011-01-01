SACRO & PROFANO

Torino (s)Consolata, quando la fede si fa sociologia

Cambio della guardia al Santuario mariano: il nuovo rettore debutta parlando di Palestina e viri probati. A Roma, Leone XIV con l’esortazione Dilexi te riporta l’opzione per i poveri alla sua radice cristologica e restituisce al Papa il titolo di Vicarius Christi

Dopo il regno dell'immarcescibile monsignor Giacomo Martinacci, al santuario della Consolata si è insediato il nuovo rettore nella figura di don Sergio Baravalle, 73 anni, già direttore della Caritas, ex rettore del Seminario maggiore e per vent’anni parroco della Madonna della Divina Provvidenza. Il centro della pietà mariana dei torinesi versa da anni in non floride condizioni e questo non dal punto di vista economico o strutturale ma da quello del culto e della frequenza dei fedeli alla Messa e al Sacramento della Confessione. Non sarà dipeso certamente dal lui, ma il rettorato di Martinacci ha segnato sotto questi aspetti il suo punto più basso; in compenso alla Consolata i dibattiti e le conferenze su temi di attualità sociale e politica hanno preso il posto di tridui, novene e vespri. Per questo ci si sarebbe aspettati che il nuovo rettore inaugurasse un nuovo corso, più attento alle realtà spirituali che a quelle temporali. Invece, se il buon giorno si vede dal mattino...

Nella sua prima intervista don Baravalle non fa infatti alcun cenno a Cristo ma nemmeno alla Madonna Consolata della cui devozione il rettore del santuario a lei dedicato dovrebbe essere il primo zelatore con il primo proposito di farlo ritornare un luogo di spiritualità e di conversione dove i fedeli possano meglio e più intensamente incontrare il Signore. Don Sergio invece si diffonde sui temi sociali dispensando lezioni sul buon uso delle risorse per progetti solidali, ci fa sapere che vede con simpatia le mobilitazioni a favore della Palestina e della Flotilla ma soprattutto – e detto da un ex rettore di seminario qualche problema si pone – si dichiara favorevole all’abolizione del celibato per i preti: «Io penso che sarebbe giusto permettere di diventare sacerdoti anche a uomini sposati che godono di buona fama. L’essenziale è che possano presiedere l’Eucarestia e permettere a ogni battezzato di accostarsi alla mensa del Signore. È una questione che prima o poi dovremo affrontare». Si tratta della soluzione dei viri probati, proposta e approvata dal Sinodo sull’Amazzonia, ma che papa Francesco respinse.

Insomma, crediamo che a rilanciare il santuario non basterà il ciclo di conferenze sul tema “Vivere le relazioni alla scuola del Signore Gesù” che dal 10 ottobre gli intellettuali di spicco della diocesi terranno ogni venerdì. Non ci rimane allora che sperare nel vicerettore don Andrea Pacini, parroco di Sant’Agostino e stimato docente alla facoltà teologica, che sappiamo sensibile e attento ai temi di una liturgia non sciatta e banale.

***

È stato pubblicato il primo atto magisteriale di papa Leone XIV l’esortazione apostolica Dilexi te che se per molti aspetti si pone in continuità con un progetto avviato dal predecessore, rappresenta una certa restituzione teologica dell’amore per i poveri al suo senso originario: cristologico e non sociologico, e lo si percepisce nel cambiamento di linguaggio e di respiro. Il pontefice vi afferma con chiarezza che l’opzione preferenziale per i poveri deve essere pensata in chiave teologica e «non indica mai un esclusivismo o una discriminazione verso altri gruppi, che in Dio, sarebbero impossibili. La scelta del povero è la scelta del Cuore di Dio che si muove verso la fragilità dell’uomo e ne rivela la dignità. Il povero è il luogo in cui Dio si manifesta e il volto attraverso cui la Chiesa contempla il Cristo crocifisso».

Tuttavia, l’esortazione si presenta, per alcuni versi, deludente in quanto essenzialmente moralistica con interpretazioni dei testi evangelici banali e a tratti imprecise e scontate. Sarebbe stato interessante capire meglio il senso profondo di «Cristo si è fatto povero, per renderci ricchi...», ripetutamente citato ma forse non colto nella sua densità teologica. Ciò avrebbe permesso di rileggere ad altro livello le numerosissime citazioni e testimonianze che l’esortazione raccoglie. L’elemento più inquietante è che essa si presenta – di fatto – come un’assunzione delle categorie fondamentali della teologia della liberazione.

La Chiesa però, oltre che di parole, vive anche di simboli e di inequivocabili segnali. Uno di questi lo ha dato in questi giorni lo stesso papa Leone il quale, ricevendo una delegazione dei Cavalieri di Colombo, ha riproposto per il pontefice romano, e cioè per sé stesso, il titolo di “Vicario di Cristo” facendo irritare tremendamente i progressisti. Tale titolo tradizionale era stato relegato nel museo da papa Francesco come eco di un passato ormai non più proponibile. Il fatto che il suo successore abbia ripreso il titolo di Vicarius Christi, che significa «rappresentante di Cristo», sembrerebbe, secondo alcuni, voler dire optare per un modello ecclesiale più istituzionale e gerarchico.

Da parte nostra non ci spingeremo così lontano. Occorre infatti anche ricordare che i Cavalieri di Colombo (Knights of Columbus) sono una potente e ricca organizzazione cattolica statunitense che ha fra i suoi scopi primari il sostegno economico alla Chiesa e al papa, soprattutto con il “Vicarius Christi Fund”. Non è un mistero per nessuno che gli oboli dei facoltosi cattolici americani, piuttosto perplessi sull’indirizzo dato alla Chiesa da papa Francesco, fossero diminuiti in modo consistente: «No dottrina, no money».

***

Per rimanere agli affari temporali, lo stesso pontefice ha emesso, quasi in contemporanea, il motu proprio Coniuncta Cura dove si disegna la nuova architettura dei poteri vaticani in materia economica andando a superare la verticalizzazione e la centralizzazione dei poteri voluta da Francesco in capo allo Ior (Istituto per le opere di religione). Ogni decisione strategica relativa agli investimenti finanziari sarà adesso condivisa con l’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) tornando in pratica all’antico quando sia la Segreteria di stato, sia le Congregazioni avevano una loro autonomia economica e amministrativa, non più quindi sudditi gestionali ma partner. Un segnale forte per ridare un potere vigilato alla Curia nel suo complesso e, soprattutto, per far sapere che il tempo delle purghe e dei commissariamenti è finalmente finito.

***

La nomina di Sarah Mullally ad arcivescovo di Canterbury non ha destato, per chi sia minimamente addentro alle questioni ecclesiali, alcuna sorpresa e non rappresenta né una rivoluzione, né un grande cambiamento. Infatti, fin dal 1982 la chiesa anglicana decise con un Sinodo di aprire il sacerdozio alle donne e vent’anni dopo all’episcopato. Ordini sacri che – ricordiamolo – rimangono invalidi per la Chiesa cattolica anche se conferiti ai soli maschi. Non si tratta quindi che dell’avverarsi di quella logica che San John Henry Newman aveva denunciato e che affrancava la chiesa dalla sua sottomissione alla tradizione dei Padri per sottometterla alle decisioni politiche e allo spirito del tempo. Già da molti anni la chiesa anglicana si è espressa a favore della libertà di aborto, dell’eutanasia, del riconoscimento e della benedizione delle coppie omosessuali, per non parlare del divorzio da sempre ammesso. Tali “aperture” sono viste con favore anche dall’ala più “liberal” della gerarchia cattolica.

A questo proposito il presidente dei vescovi tedeschi, monsignor Georg Bätzing, nel corso di una conferenza stampa, ha sostenuto che le controverse linee guida relative alla benedizione delle coppie omosessuali avevano avuto il consenso del Dicastero per la Dottrina della Fede, si tratterebbe cioè di una «concretizzazione pastorale di Fiducia supplicans, creata in accordo con il Dicastero e pensata per la situazione specifica della Germania». Le cose però, a quanto pare, stanno diversamente perché in un’intervista al settimanale americano The Pillar il prefetto, cardinale Víctor Manuel Fernández, ha smentito il presule tedesco comunicando che è stata inviata una lettera alla commissione liturgica della conferenza episcopale chiarendo che non può essere approvata «alcuna forma di ritualizzazione di queste benedizioni, perché qualsiasi forma di ritualizzazione è espressamente esclusa in Fiducia supplicans».