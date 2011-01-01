Gtt, ripristinati tutti gli impianti di risalita delle metro

"Gtt ha ripristinato tutti gli impianti di risalita coinvolti nell'anomalia elettrica che si era verificata ieri nella stazione della metropolitana di Porta Nuova, dovuta a fattori esterni non riconducibili a Gtt". A riferirlo è la società stessa, in una nota. Nel complesso sono state interessate ottanta scale mobili e vari ascensori. Per quanto riguarda gli ascensori, tutti quelli coinvolti sono stati riavviati. Quattro hanno richiesto interventi di manutenzione successiva per garantirne il pieno funzionamento, "ma sono stati ripristinati comunque in poche ore grazie all'intervento tempestivo delle squadre di manutenzione" si apprende. Delle ottanta scale mobili, la gran parte sono state riavviate nell'immediato. Trentotto hanno necessitato dell'intervento diretto dei tecnici per il riavvio. Alcune sono state oggetto di manutenzioni più approfondite per assicurare la completa efficienza. Tutti gli impianti sono ora regolarmente funzionanti.