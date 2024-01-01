Piemonte, "Alimenti e salute" per prevenire malnutrizione

Il 16 ottobre si celebra la Giornata mondiale dell'alimentazione, organizzata dalla Fao, che compirà 80 anni nel 2025 e avrà come tema "Mano nella mano per un'alimentazione e un futuro migliori". La Regione Piemonte, con il programma "Alimenti e salute" del Piano regionale di prevenzione, ha puntato sulla prevenzione della malnutrizione in tutte le sue forme (per eccesso e per difetto) e sulla lotta allo spreco alimentare. Lo ricorda l'assessorato regionale in una nota, in cui spiega che la prevenzione comincia con la refezione scolastica: le nuove linee guida regionali spingono da un lato al consumo di alimenti sani, quali frutta e verdura, dall'altro alla riduzione del consumo di alimenti ultraprocessati (ad esempio succhi, merendine, snack, e così via) il cui consumo è abusato nelle ore extra scolastiche. L'ambiente scolastico, viene evidenziato, può contribuire a un'alimentazione sana e sostenibile, offrendo pasti qualitativamente e quantitativamente equilibrati e attivando iniziative a favore della sana alimentazione dei bambini, quali ad esempio la proposta di frutta fresca di stagione come spuntino di metà mattina e merenda del pomeriggio, iniziativa che i Sian (Servizi igiene alimenti e nutrizione) delle Asl piemontesi portano avanti già da anni, ma dal 2024 in modo più incisivo grazie a linee guida specifiche. In tutte le Asl sono presenti progetti dedicati alla sana alimentazione nelle scuole: nell'anno scolastico 2024-2025, per esempio, sono stati attivati progetti di educazione alimentare in 1.758 scuole, 576 dei quali riguardavano il consumo di frutta a metà mattina. Dai dati del censimento sulla ristorazione scolastica svolto nel 2025 (rivolto a scuole e Comuni) emerge che nelle scuole in cui viene fornito lo spuntino di metà mattina, solo il 20% propone frutta o verdura, mentre ancora il 63% oltre a frutta o verdura anche prodotti confezionati e ultraprocessati.