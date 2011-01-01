Ambrogio (FdI), "per la Cedu la famiglia è una sola"

"La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riaffermato una verità che appartiene alla natura stessa delle cose. Non esistono due madri. Non esistono due padri. È la realtà della vita, non un'ideologia". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio, componente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, commentando la sentenza della Cedu "che ha stabilito che l'Italia non è obbligata a riconoscere la seconda madre nei casi di bambini nati da fecondazione artificiale all'estero". "La sentenza - prosegue Ambrogio - smentisce clamorosamente la Corte Costituzionale, che aveva spalancato le porte al riconoscimento della cosiddetta madre intenzionale, un vero ossimoro giuridico, trasformando la famiglia da realtà naturale a paradosso modificabile a piacimento". "La Cedu ci riporta alla realtà in cui la famiglia è una sola, quella capace di generare la vita. Tutto il resto è un costrutto sociale degli adulti. La natura non si cancella con una sentenza" conclude la senatrice.