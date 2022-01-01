Europa Radicale, Torino la città più "disinformata" da filorussi

Torino, insieme a Cagliari, è la città italiana in cui è stato organizzato il maggior numero di eventi (cinque in tutto) di diffusione di prodotti di Russia Today in violazione del regolamento europeo del 2022. E' quanto si ricava dall'ultimo aggiornamento del dossier dedicato alla "Peste Putiniana" messo a punto da Europa Radicale e diffuso in concomitanza con una lettera aperta al ministro Guido Crosetto, firmata dai piemontesi Igor Boni e Federica Valcauda, sulla "guerra ibrida" che il Cremlino "sta conducendo in Italia". Nel capoluogo piemontese due degli eventi sono stati annullati. Nella lettera al ministro, Europa Radicale asserisce di avere censito 158 iniziative analoghe in tutta Italia a partire dal 2024. Quanto alle regioni, l'Emilia-Romagna è in cima alla classifica con 27; il Piemonte non compare fra le prime cinque. A Crosetto viene chiesto di attivarsi con il ministero dell'interno in modo che venga emanata ai prefetti una circolare ad hoc per assicurare l'attuazione del regolamento europeo.