Bongioanni, da Novacoop produttori del Piemonte protagonisti

"Nei punti vendita NovaCoop del Piemonte fino al 22 ottobre uno spazio speciale è riservato ai prodotti agroalimentari del Piemonte: carni, salumi, formaggi, ortofrutta, conserve, vini, distillati, acque, birre e bibite, pasta fresca e prodotti da forno, proposti a prezzi scontati del 20%. La campagna "Prodotti in Piemonte, il buono del nostro territorio" è promossa da LegaCoop Piemonte, e dà la possibilità di partecipare alle visite guidate gratuite alle aziende produttrici coinvolte nel progetto Porte aperte". Lo evidenzia l'assessorato regionale ad Agricoltura e cibo, in una nota. "Il coinvolgimento attivo di un anello fondamentale della filiera che va dal produttore al consumatore com'è quella della grande distribuzione organizzata - afferma l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni - rappresenta un'iniziativa essenziale per valorizzare e promuovere gli straordinari sapori del Piemonte e il lavoro dei loro produttori. È un'iniziativa che mi auguro possa essere d'esempio e stimolare altre realtà a fare lo stesso, ribadendo che il nostro impegno è valorizzare e sostenere tutti gli attori coinvolti, dal piccolo commercio di prossimità fino alla Gdo. L'obiettivo che deve unire tutti è dare alle eccellenze del nostro agroalimentare il posto che meritano, e ai loro produttori il miglior riconoscimento economico".