Attivisti, italiani della flottiglia in viaggio per Cisgiordania

10:33 Domenica 12 Ottobre 2025

Sono in viaggio verso un valico della Cisgiordania gli attivisti italiani della flottiglia Thousand Madleens trattenuti dalle autorità israeliane dopo l'abbordaggio nella notte fra il 7 e l'8 ottobre. Lo si apprende da fonti vicine agli attivisti. Al valico sono attesi da funzionari del consolato italiano. Gli italiani sono Vincenzo Fullone e Beatrice Lio. Secondo quanto viene comunicato, un terzo attivista di nome Omar, con passaporto israeliano, è ancora trattenuto. 

