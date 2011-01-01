Attivisti, italiani della flottiglia in viaggio per Cisgiordania

Sono in viaggio verso un valico della Cisgiordania gli attivisti italiani della flottiglia Thousand Madleens trattenuti dalle autorità israeliane dopo l'abbordaggio nella notte fra il 7 e l'8 ottobre. Lo si apprende da fonti vicine agli attivisti. Al valico sono attesi da funzionari del consolato italiano. Gli italiani sono Vincenzo Fullone e Beatrice Lio. Secondo quanto viene comunicato, un terzo attivista di nome Omar, con passaporto israeliano, è ancora trattenuto.